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رياضة

الأوليمبية الدولية: لن ننتظر لقاح كورونا لإقامة البطولات

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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محمد سمير
أكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، أن الوضع الحالي يبشر بإقامة المنافسات الرياضية دون انتظار أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال "باخ" خلال مؤتمر صحفي، إن عودة الأحداث الرياضية في الآونة الأخيرة، يثبت أنه من الممكن تنظيم هذه الأحداث دون أي مخاطر بدون اللقاحات.

وتأجلت دورة ألعاب طوكيو الصيفية 2020 إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وهناك شكوك جديدة حول إمكانية تنظيم الدورة الأولمبية في العام المقبل أيضا، في ظل استمرار الأزمة الصحية حول العالم، نتيجة استمرار تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار.
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