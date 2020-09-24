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أخبار العالم

الكويت تصدر قرارا عاجلا بسبب فيروس كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
أصدرت اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الكويت، توصيات هامة بضرورة إلغاء موسم التخييم.


وذكرت صحيفة "الرأي" نقلا عن مصادرها أن اللجنة التي عقدت اجتماعها اليوم، الخميس، برئاسة وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، رفعت توصية بإلغاء موسم التخييم حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.


وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس، الأربعاء، عن تسجيل 616 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 101299، وتم تسجيل حالتي وفاة رافعة المجموع إلى 590 وفاة، وشفاء 729 مريضًا ليبلغ مجموع المتعافين 92341 شخصًا.


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، في بيان، إن الإصابات توزّعت حسب المناطق الصحية، بواقع: 171 حالة في الأحمدي، و152 في حولّي، و107 حالات في منطقة العاصمة الصحية، و95 حالة في الجهراء، و91 حالة في الفروانية.


وذكر أن عدد الذين يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 101 مريض، ليصبح مجموع الحالات التي ثبتت إصابتها، ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8368 حالة.


وأشار إلى إجراء 4622 مسحة جديدة، ليبلغ مجموع الفحوصات 720509.


في سياق متصل، أجرى فريق إدارة الصحة العامة المتنقل، مع عودة العمل التدريجية، فحوصًا لمنتسبي ديوان الخدمة المدنية، عن طريق المسحات الأنف - بلعومية، ضمن عملية مكافحة وزارة الصحة، لمرض «كوفيد 19».


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