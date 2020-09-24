محمد عبدالرحمن مديرًا فنيًا للمريخ خلفا لـ أحمد درويش.. و أسامة سلامة مديرًا للكرة

قرر مجلس ادارة نادي المريخ البورسعيدي تعيين محمد عبدالرحمن مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم وأسامة سلامة مديرًا، وذلك بعد اعتذار عبدالله درويش لظروف صحية مفاجئة تعرض لها منعته من قيادة الفريق فى مباراة النصر.





وكان عبدالله درويش تولى مهمة فريق المريخ لمباراة واحدة فقط أمام النصر خلفا لـ أحمد العجوز الذي انتقل لفريق الإسماعيلى بالدورى الممتاز.





وخسر فريق المريخ بنتيجة هدف دون رد أمام فريق النصر القاهرى ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.





جدير بالذكر أن محمد عبدالرحمن قاد فريق المريخ فى المواسم الماضية وحقق نتائج طيبة على مستوى الدورى وكأس مصر كما أن أسامة سلامة له نجاحات عديدة على المستوى الإدارى بعدما ساهم فى صعود أندية غزل بورسعيد والفنار لدورى القسم الثانى.