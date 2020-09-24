غلق جزئى لشارع المطبعة بدار السلام وأمام المحكمة الدستورية بالكورنيش

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه سيتم إغلاق شارع المطبعة بدار السلام المتجه إلى كورنيش النيل، وكذا جزء من المسطح الواقع أمام المحكمة الدستورية بشارع الكورنيش بالقاهرة غلقا جزئيا، لاستكمال الأعمال بالسور الخارجى بالمحكمة.





وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع القيام بأعمال تركيب باكيات حديدية ثقيلة للسور الخارجى بالمحكمة الدستورية العليا، والذى يتطلب غلق جزء من شارع المطبعة بدائرة قسم شرطة دار السلام المتجه إلى كورنيش النيل، وكذا الجزء من المسطح الواقع أمام المحكمة بشارع الكورنيش بمحافظة القاهرة.





وتبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة السادسة صباحًا على مدار (3) أيام ابتداءً من يوم الخميس الموافق (24/9/2020) حتى يوم السبت الموافق (26/9/2020).





من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.