هل يجوز شراء ذبيحة العقيقة وتوزيع لحمها ؟ .. أمين الفتوى





وقال الشيخ عبد القادر الطويل عضو مركز الأزهر للفتوى، أن الأصل في العقيقة هو إراقة الدم او ذبح الشاة وطهيها ودعوة الناس للطعام ، ولكن لا بأس بأن تذبح وتوزع لحمها سواء بسبب كورونا أو غير كورونا ، كما يجوز لك قعل ذلك في الظروف العادية .





وأضاف الطويل انه يجوز طهي العقيقة وتوزيعها على هيئة وجبات جاهزة ، لافتا الى ما ينطبق على الأضحية من شروط يجب ان بطبق على العقيقة فيما يخص الذبيحة . هل يجوز الجمع في العقيقة لأكثر من ولد ؟ .. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.