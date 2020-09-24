هل يجوز شراء ذبيحة العقيقة وتوزيع لحمها ؟ .. أمين الفتوى

وقال الشيخ عبد القادر الطويل عضو مركز الأزهر للفتوى، أن الأصل في العقيقة هو إراقة الدم او ذبح الشاة وطهيها ودعوة الناس للطعام ، ولكن لا بأس بأن تذبح وتوزع لحمها سواء بسبب كورونا أو غير كورونا ، كما يجوز لك قعل ذلك في الظروف العادية .
وأضاف الطويل انه يجوز طهي العقيقة وتوزيعها على هيئة وجبات جاهزة ، لافتا الى ما ينطبق على الأضحية من شروط يجب ان بطبق على العقيقة فيما يخص الذبيحة .هل يجوز الجمع في العقيقة لأكثر من ولد ؟ .. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
وأضاف عبدالسميع، أن مقدار العقيقة شاتين عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.
وتابع: أنه يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من واحد فالبقرة الواحدة تصلح لـ7.