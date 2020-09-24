انطلاق ماراثون تنسيق الدبلومات الفنية بالقاهرة الجديدة نهاية سبتمبر.. وخطوة بخطوة تعرف على كيفية التسجيل بموقع التنسيق

رئيس الجامعة التكنولوجية: نستقبل 300 طالب هذا العام بـ 10 آلاف جنيه مصروفات

ننشر موعد انطلاق التنسيق ومكانه الجديد





يترقب طلاب الدبلومات الفنية انطلاق التنسيق خلال أيام، والتي من المقرر انطلاقه في نهاية شهر سبتمبر، عبر موقع التنسيق، ومن خلال المكتب المخصص لهم بالقاهرة الجديدة.

وقد أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية بنهاية شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مقر للتنسيق الخاص طلاب الدبلومات بالقاهرة الجديدة بجانب الجامعة التكنولوجية.

وقال "المصدر" إنه سيتم توفير جميع سبل الوصول للجامعة للطلاب لتسهيل انتقالهم، مشيرا إلى إقامة مكتب التنسيق هناك للمرة الأولى هو محاولة لتعريف الطلاب بالجامعات التكنولوجية.

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ويمكن الاطلاع على تنسيق الدبلومات الفنية 2020 عبر الموقع الرسمي للحكومة المصرية عبر هذا الرابط.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم أثناء التسجيل حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة، ويسري ذلك على طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2020.

كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أنه سيتم إطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2020 بعد انتهاء المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020، بنهاية شهر سبتمبر.

مقر تنسيق الدبلومات الفنية

تم تخصيص مقر لـ "تنسيق" الدبلومات الفنية 2020، خاص بطلاب الدبلومات بالقاهرة الجديدة بجانب الجامعة التكنولوجية.







وللاطلاع على تنسيق الدبلومات الفنية 2020 عبر الموقع الرسمي للحكومة المصرية من خلال هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application/





خطوات تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2020

- يقوم طلاب الدبلومات الدبلومات بالدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية عبر شبكة الإنترنت.

- يضغط الطلاب على خدمات التنسيق ثم يقوموا باختيار خدمة تنسيق الدبلومات الفنية 2020.

- ثم يقوم الطالب بملء والبيانات المطلوبة "الاسم - رقم الجلوس - الرقم السري".

- ثم يضغط على صفحة تسجيل الرغبات ويبدأ في كتابة الرغبات المتاحة له في الأماكن المخصصة لذلك.

- ثم يضغط الطالب على "حفظ الرغبات".

قال الدكتور محمود نعمة الله، رئيس الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، إن هذا العام شهدت الجامعة وجود مكتب التنسيق الخاص بطلاب الدبلومات الفنية، داخل الجامعة، بينما تستقبل الجامعة هذا العام بحد أقصى 300 طالب، خاصة أن معظم الدراسة مرتبط بالتطبيق العملي، حيث توفر الجامعة للطلاب التدريب في المصانع والشركات.





وأضاف الدكتور محمود نعمة الله، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن مصروفات الكلية تبلغ 10 آلاف جنيه، بينما لا يوجد سكن جامعى ولكن هناك خطوط تسير بانتظام للمواصلات العامة، بالإضافة إلى أن الجامعة تمتلك ساحات للأنشطة الرياضية.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية هو استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى، يحصل الخريجون على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.





وأوضح أن الجامعة تعمل على إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة.

وأوضح أن البرامج التى بدأت الدراسة بها "تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاوتوترونكس، والميكاترونكس"، والبرامج المقترح تنفيذها في السنوات القادمة "تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية".