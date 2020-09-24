د.فتحي حسين يكتب: شبح الجامعات الخاصة يواجه المتفوقين!!

ربما أصبحت الجامعات الخاصة بمثابة طوق النجاة لمن لم يحالفه الحظ من طلاب الثانوية العامة ، لاسيما الذين تبددت احلامهم وانكسرت امالهم وتوقفت حياتهم علي درجة واحدة او درجتين ومنعتهم من الالتحاق بالكليات التي يحلمون بها كالطب وطب الأسنان والهندسة والعلوم السياسية وغيرها من الكليات في الجامعات الحكومية التي وصل عددها الي ٢٧ جامعة حكومية، فيجد هؤلاء الطلاب انفسهم مضطرين الي الالتحاق بالجامعات الخاصة لعدة اسباب اهمها انها تقبل مجاميع اقل بكثير من نظيرتها الحكومية ثم انها ليس بها التعقيدات الادارية الكثيرة الموجودة في الجامعات الحكومية ،الا ان المصروفات الباهظة التي تفرضها هذه الكيانات علي اولياء الامور والطلاب تعد من اكبر الكبائر التي تفرضها علي طلابها دون رقابة من المجلس الاعلي الجامعات او مجلس الوزراء!





فالجامعات الخاصة هي مؤسسات استثمارية يتكالب عليها رجال الأعمال والمستثمرين في التعليم من اجل اقامتها نظرا لضخامة ارباحها المتوقعة خاصة وان القبول بهذه الجامعات يستلزم سداد المصروفات الباهظة التي لم يقدر عليها الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة وبالطبع الطبقات المعدومة الفقيرة وبالتالي اصبح هذا النوع من التعليم الخاص.





وعلى الرغم من مرور اكثر من ربع قرن علي ظهوره في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، يكرس للاستقطاب الطبقي في العملية التعليمية نفسها، ويضاف الي هذا ان هذه الجامعات تعتمد في الغالب علي اعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وهو ما يسبب اضعاف الجامعات الحكومية من الناحية التعليمية لأنه بيستنزف الاساتذة في العمل! علي الرغم من معاناة الجامعات الحكومية من الموازنة الضعيفة والتي تجعل أعضاء التدريس بها يهربون منها الي الجامعات الخاصة أو خارج مصر!





بالإضافة الي تنصل الجامعات الخاصة وهروبها من مسؤلياتها التعليمية وابتعاث من تستقطبهم من الجامعات الحكومية يمثل أزمة كبري وتقصير لابد أن تسأل عليه! وهذا كان اقتراح من وزير التعليم العالي الأسبق هاني هلال ، ويضاف الي هذا فإن الجامعات الخاصة لم تنقق علي البحث العلمي كما ينبغي وربما لم تنفق علي الاطلاق ،بالرغم من أن البحث العلمي هو المبتغي من التعليم الجامعي وأحداث كورونا الماضية أثبتت ذلك في بلادنا!





واضم صوتي لصوت د.محمد غنيم حينما أكد علي أن استمرار الأوضاع في الجامعات الخاصة هكذا سوف يسبب كارثة قادمة لا محالة واحداث خلل الاجتماعي وتراجع علمي وبحثي والمستفيد الوحيد هم أصحاب هذه الكيانات الخاصة ! خاصة وأن هناك العديد من الجامعات الخاصة بتبيع الوهم والأكاذيب وتضليل الطلاب وأولياء الأمور من أجل مص ما تبقي لهم من فلوس ودماء!





علاوة علي جهر بعض الجامعات الخاصة والمعاهد العليا ببيع الشهادات الأجنبية المضروبة مثلما نشرت اخبار اليوم قبل سنوات عن فضيحة الجامعة الحديثة وزعمها بوجود بروتوكول مع جامعة ويلز البريطانية وبالتالي سيحصل الطلاب علي شهادة من جامعة ويلز واتضح كذب كل ذلك وتم فرض عقوبات علي الجامعة!

ومن مشروعات الجامعات الخاصة المربحة مشروعات التخرج للطلاب والتي تتولها الجامعة ووسايل النقل والفنادق الطلابية، وبيع اسئله الامتحانات احيانا وممارسة البلطجة نهارا جهارا ضد الطلاب!!





وينتج عن ذلك في الغالب عدم تخريج طالب نابغة ، بسبب عدم حصوله علي التدريب اللازم لمواجهة الحياة الواقعية ، بالإضافة إلي أن رجال الأعمال لا يهتمون أسوة بالدول المتقدمة بتمويل مشروع تخرج للطلاب!!





علي كل حال الجامعات لا تحتاج إلي مباني فخمة بقدر ما تحتاج رسالة تعليمية لعل الله يرضي عنكم!! بالإضافة إلي أن بعض الجامعات الخاصة التي يصل مصروفات الطالب الواحد فيها ما يقارب ١٣٠ الف جنيه ويتم إجبار عضو هيئة التدريس علي الاستقالة دون أن يتم إبلاغ وزارة التعليم العالي في بعض الجامعات الخاصة والمعاهد العليا حتي تحصل المعاهد العليا علي عدد كبير من الطلاب في التنسيق الجامعي السنوي!





اعتقد أن بعض الجامعات الخاصة والمعاهد العليا تعيش حالة من الفساد وعدم الرقابة سيؤدي -في حالة استمراره- الي عواقب وخيمة وسيئة علي مستقبل شبابنا وربما الوطن كله في الزمن القريب! اللهم انك تعلم ما لا نعلم . حفظ الله مصر وجيشها وقيادتها.