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اقتصاد

سوريا تنزف.. 442 مليار دولار حجم الخسائر الاقتصادية بعد 8 سنوات من الحرب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:22 م
الحرب في سوريا
الحرب في سوريا
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قسم الاقتصاد
أفادت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، اليوم الخميس، أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال ثماني سنوات بسبب الحرب.

وأشارت اللجنة في تقرير مشترك بعنوان "سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب" أعدته بالتعاون مع مركز الدراسات السورية في جامعة سانت آندروز ونشرته اليوم، إلى أن التقرير وجد أن مؤشر التنمية البشرية في سوريا شهد انخفاضًا حادًا من 0.64 % عام 2010 إلى 0.549 % في عام 2018.

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وأفادت اللجنة أن التقرير الذي يغطي الفترة الواقعة بين 2011 إلى 2019، كشف أن 82 % من الأضرار الناجمة عن الصراع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات كثافة في رأس المال: الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة.

وفي جديد لاعتداءات الجيش التركي ومرتزقته، ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية منذ أيام، أن القوات التركية قصفت بالقذائف قرية علوك بريف مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في القرى المجاورة اعتدت بالقذائف الصاروخية على منازل قرية علوك شرق مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن القوات التركية من خلال اعتداءاتهم المتكررة بالقذائف على القرية تقويم بسرقة المحاصيل الزراعية وعمليات الاختطاف وتهجيرهم من منازلهم والاستيلاء عليها وتسكين أسرهم فيها.

وشهدت في وقت سابق منطقة مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة تحركات مكثفة وحشدا عسكريا من قبل الجيش التركي والمسلحين المتحالفين معه.

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