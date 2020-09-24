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ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الحب (شعر)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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الحب هو الحب 
مهما السنين بتفوت 
لا ليه زمن ولا عمر 
ولا صوت ولا سكوت 
الحب روح مع روح 
هايمين في الملكوت 
يجينا طيف في الحلم 
أو رؤية في منام 
يزرع فينا الأمل
ويحيي قلوب بتموت 
ولما ياخدنا الهم 
يعيدنا للأحلام 
ونعيش حياتنا صح 
مش جري ورا أوهام 
الحب طاقة  نور 
تشرق  في ايامنا 
ومهما شفنا ألم 
بتهون آلامنا 
الحب نبضة قلب 
ولمعه جوه العين 
واللي نصيبه  يحب 
مكتوب له ع الجبين 
مفهوش عجوز ولا صبي 
ولا ابن فقير ولا بيه 
ولا حد يقدر يبيع 
الحب ولا يشتريه 
لأنه نعمه ورزق 
وهديه م الرحمن 
من يوم ما خلق الخلق 
يوهبها للإنسان
واللي اتكتب له السعد  
يسعد في أيامها 
واللي ماله نصيب 
يندم علي غيابها 
لا عليه لوم ولا عتب 
ولا ليه وأمتي وفين 
واللي أتكتب له غلب 
يا سعيد ي إما حزين 
حتي العذاب في الحب 
مكتوب علي العاشقين  
اسباب كتير للحب 
قالوا فيها كلام وكلام 
رسموها سهم وقلب 
أولها نظرة عين 
ومهما كان السبب 
هو كلمة بين قلبين
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