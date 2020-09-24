هبة عوف لواعظات ليبيا: الوطن أغلى ما يملك الإنسان وحمايته فرض

قالت د. هبة عوف، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بنات، بجامعة الأزهر، إن الوطن هو أعز ما يملك الإنسان، وأغلى شئ عنده، فحب الوطن أمر فطري، مغروس في النفس الإنسانية، موضحة أن كل إنسان عليه واجب شرعي في حماية الوطن، والحفاظ عليه وعلى مقدراته.





وأوضحت" عوف"، خلال محاضرتها التي ألقتها بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لواعظات ليبيا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أن الحفاظ على الوطن مسئولية جميع المواطنين، لا سيما المرأة التي هي أساس بناء المجتمع، حيث كرمها الله تعالى بوظيفة الأمومة وتربية الأجيال، مشددة على أن حب الوطن لا يكون بمخالفة القوانين والاحتيال على الأنظمة.



