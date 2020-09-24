سفير فرنسا: مصر طرف فاعل إقليميا في مجال البترول والغاز

قال استيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة، إن مصر لديها طموح كبير وتريد أن تصبح مركزأ إقليميأ فى قطاع الغاز ولقد كانت هناك اكتشافات مهمة للغاية فى هذا المجال قبالة السواحل المصرية.





وأضاف "روماتيه"، خلال تقرير خاص ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن السوق المصرية هي الأكبر في منطقة البحر المتوسط وتمثل المئة مليون نسمة.





وأشار إلى أن مصر قررت التعاون مع عدد من دول المنطقة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وهى مؤسسة ستسمح لدول المنطقة بتطوير أشكال عديدة من التعاون فى مجال البترول والغاز.





ولفت إلى أن فرنسا ترى على الصعيد الصناعي، بأن مصر باتت طرفا فاعلا كبيرأ على المستوى الإقليمى فى مجال البترول والغاز.



