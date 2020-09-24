ضبط تشكيل عصابي بحوزته 120 طربة حشيش بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن البحيرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش بهدف الاتجار.







وكانت ردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن وجود تشكيل عصابي في محافظة البحيرة مكون من 3 أشخاص مخصص في الاتجار في المخدرات.







عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة بحوزة سائق، وعاطلين ومقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية – لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة بدائرة قسم شرطة كفرالدوار مستقلين سيارة.





وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.





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