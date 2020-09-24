سفير فرنسا بالقاهرة: نسعى لمنع وقوع ليبيا في حالة فراغ سياسي وعدم استقرار

قال استيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة ، إن القضية الليبية هو موضوع له صفة الأولوية بالنسبة لفرنسا ومصر وتتبناه فرنسا ومصر بنفس التحليل.





وأضاف "روماتيه"، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباحك مصري" والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن مصر وفرنسا يشتركون بنفس وجهة النظر والمقاربة بخصوص القضية الليبية وبذل كافة الجهود الممكنة بهذا الشأن.





وأشار إلى أن مصر وفرنسا تتفادى أن تصبح ليبيا بلدأ يسود فيه عدم الاستقرار ويتنامى فيه الإرهاب ويخلق فيه الفراغ السياسى وضعا يمثل خطرًا يهدد الاستقرار الإقليمي .





ولفت إلى أن الوضع فى ليبيا اليوم بالنسبة لفرنسا كما بالنسبة لمصر تهديدا أمنيا إذن يجب أن نعمل معأ بين الفرنسيين والمصريين، من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.





وتابع السفير الفرنسي أن الأزمة الليبية لها ببساطة نتائج مباشرة على أمننا والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإقناع كافة الأطراف بوقف أعمال القتال.