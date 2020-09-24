AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سفير فرنسا بالقاهرة: تركيا اخترقت حظر الأسلحة عدة مرات

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:36 م
السفير الفرنسى ب
السفير الفرنسى ب القاهرة
Advertisements
شيرين عادل


قال استيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة، إنه يجب أن تتوقف كل التدخلات الأجنبية والتركية عن القضية الليبية واحترام الحظر المفروض على الأسلحة الذى أقرته الأمم المتحدة. 

وأوضح "روماتيه"، خلال تقرير خاص ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن تركيا قامت بخرق هذا الحظر عدة مرات ويجب إذن العمل من أجل أن تكف الدول التى تتدخل فى الشأن الليبى وفيما هو أبعد من الصفة العاجلة للتوصل لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه يجب التوصل لأبعد ما يكون من الصفة العاجلة للتوصل لوقف إطلاق النار ووضع نهاية للتدخلات الخارجية وإعادة إطلاق الحل السياسى.

وأكد أن الجميع يعلم أنه لن يكون هناك حل عسكرى للصراع فى ليبيا وينبغى الوصول لحل سياسى ونتقاسم مع مصر نفس الأهداف ونعمل معأ بكل هذه الملفات العاجلة بالنسبة لنا.

وتابع السفير الفرنسى  بالقاهرة ، أن إعلان القاهرة التى أعلنته مصر بشان القضية الليبيى  مهم للغاية والتى أطلقته القاهرة فى 6يونيو الماضى لافتأ إلى أنه كان من ضمن المشاركين بالقصر الجمهورى فى إطلاق هذه المبادرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ردود أفعال دولية إيجابية على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.. إشادة بدور مصر وترحيبها.. والفرقاء يتفقون على إخلاص الدور المصري

سامح شكري ونظيره الألماني يبحثان آخر تطورات الملف الليبي والقضية الفلسطينية

خط سرت الأحمر.. السفير الروسي: نتوافق مع القاهرة تجاه الوضع في سوريا وليبيا

السفير الروسي بالقاهرة يكشف عن تدخل موسكو لتسوية أزمة سد النهضة

بعد طلب باريس الانضمام.. السفير الفرنسي يبحث التعاون المشترك تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط

العناني: تعاون وثيق بين مصر وفرنسا في مجال العمل السياحي والأثري

ترشيحاتنا

460 ألف دولار سبب أزمة فايلر والأهلي

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

تفاصيل استخرج تليفون محمول من بطن مريض في مستشفى بنها الجامعي.. الجراحة استغرقت ساعتين.. والأطباء: افتكرناه حشيش.. وشقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج من فترة طويلة.. صور

جنازة عسكرية لشهيد الواجب رئيس مباحث طرة بمسقط رأسه بالمنوفية

قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

الرقابة على الصادرات توقف التعامل مع 29 شركة أجنبية منها 15 تركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور