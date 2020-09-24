سفير فرنسا بالقاهرة: تركيا اخترقت حظر الأسلحة عدة مرات





قال استيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة ، إنه يجب أن تتوقف كل التدخلات الأجنبية والتركية عن القضية الليبية واحترام الحظر المفروض على الأسلحة الذى أقرته الأمم المتحدة.





وأوضح "روماتيه"، خلال تقرير خاص ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن تركيا قامت بخرق هذا الحظر عدة مرات ويجب إذن العمل من أجل أن تكف الدول التى تتدخل فى الشأن الليبى وفيما هو أبعد من الصفة العاجلة للتوصل لوقف إطلاق النار.





وأشار إلى أنه يجب التوصل لأبعد ما يكون من الصفة العاجلة للتوصل لوقف إطلاق النار ووضع نهاية للتدخلات الخارجية وإعادة إطلاق الحل السياسى.





وأكد أن الجميع يعلم أنه لن يكون هناك حل عسكرى للصراع فى ليبيا وينبغى الوصول لحل سياسى ونتقاسم مع مصر نفس الأهداف ونعمل معأ بكل هذه الملفات العاجلة بالنسبة لنا.





وتابع السفير الفرنسى بالقاهرة ، أن إعلان القاهرة التى أعلنته مصر بشان القضية الليبيى مهم للغاية والتى أطلقته القاهرة فى 6يونيو الماضى لافتأ إلى أنه كان من ضمن المشاركين بالقصر الجمهورى فى إطلاق هذه المبادرة.



