صور.. باخرة مساعدات مصرية تصل لبنان لتقديم يد العون

كشفت الصفحة الرسمية للجيش اللبناني على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن باخرة مصرية محملة بحوالى ٤٩ طنا من المساعدات الإنسانية والغذائية وصلت إلى لبنان لتقديم يد العون إلى الشعب اللبناني.











وذكرت الصحة الرسمية للجيش اللبناني أن الباخرة المصرية مقدّمة من رجال الأعمال الكاثوليك وبإشراف الكنائس الكاثوليكية المصرية لصالح كل من البطريركية المارونية، وبطريركية الروم الكاثوليك، وبطريركية الأرمن الكاثوليك وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية.









وكانت الدولة المصرية بادرت منذ اللحظات الأولى لتقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبناني لمواجهة تداعيات كارثة انفجار ميناء بيروت البحري.











جاء ذلك عبر إقامة جسر جوي بصورة عاجلة شمل 16 طائرة نقلت كميات ضخمة من الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين للمساهمة في علاج مصابي الانفجار.











كما تمت أيضا إقامة جسر بحري لنقل مواد البناء وإعادة العمار إلى الدولة اللبنانية لمساعدتها في الأزمة التي لحقت بها جراء كارثة تفجير مرفأ بيروت، والذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلف ورائه مئات القتلى وآلاف الجرحى والمفقودين.



