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أخبار العالم

الإمارات تصدر قرارا عاجلا بشأن دخول الأجانب أراضيها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:28 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
أعلنت  الإمارات عن عودة  إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا.


وذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية في بيان لها اليوم، إن القرار اتخذ في إطار تخفيف القيود السارية لمكافحة مرض كوفيد-19 وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي.

ويشار الي ان إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو الماضي.

وكانت دولا ست  اعضاء في مجلس التعاون الخليجي قد رفعت  حظر التجول وإجراءات العزل العام، لكن القيود المفروضة على التجمعات وسفر الأجانب ظلت سارية. وتجاوز عدد الإصابات بالمرض في الدول الست 800 ألف وعدد الوفيات 6800 حالة.

وفي ذات السياق فقد اعلنت سلطنة عمان اليوم إنها ستستأنف الرحلات الدولية المنتظمة اعتبارا من أول أكتوبر وفقا لإجراءات صارمة لحماية البلاد وطواقم الطيران من فيروس كورونا.
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