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محافظات

قافلة بيطرية مجانية بقرية قطراني مطروح لمدة يومين

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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ايمن محمود
 
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تنظيم قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية قطراني بمركز ومدينة براني يوم 4، 5 أكتوبر القادم بالتعاون  مع مؤسسة مصر الخير ضمن مشروع التنمية المتكاملة لقرية القطرانى وذلك بتمويل من البنك الأهلي .


تشمل أعمال القافلة الكشف والعلاج وعمل الفحوصات واجراء العمليات الجراحية للحيوانات وتوفير الادوية اللازمة بدون أي تكلفة مادية على المربى وذلك لتحسين القدرة الانتاجية لهذه القطعان .

من جانبه وجه محافظ مطروح للجهات المعنية بالمحافظة كالطب البيطرى وتنمية القرية ومركز ومدينة برانى بضرورة التنسيق على أعمال القافلة وإعلام المواطنين عنها والتعريف بها بالصفحة الرسمية للمحافظة وإذاعه مطروح  والاعلان مواعيد عمل القافلة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين .

ووجة  الشكر  لجهود مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري ومؤسسات المجتمع المدني ودورهم فى دعم جهود التنمية بالمحافظة فى مختلف المجالات وتخفيف العبء عن المواطنين خاصة في القري الأكثر احتياجا.

وأوضح أيمن أبو غالى مدير مكتب الاسكندرية ومطروح لمؤسسة مصر الخير أن القافلة تأتي ضمن جهود وأنشطة المؤسسة لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن النائية والمحرومة بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى المستهدفة وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".
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