قافلة بيطرية مجانية بقرية قطراني مطروح لمدة يومين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تنظيم قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية قطراني بمركز ومدينة براني يوم 4، 5 أكتوبر القادم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ضمن مشروع التنمية المتكاملة لقرية القطرانى وذلك بتمويل من البنك الأهلي .









تشمل أعمال القافلة الكشف والعلاج وعمل الفحوصات واجراء العمليات الجراحية للحيوانات وتوفير الادوية اللازمة بدون أي تكلفة مادية على المربى وذلك لتحسين القدرة الانتاجية لهذه القطعان .





من جانبه وجه محافظ مطروح للجهات المعنية بالمحافظة كالطب البيطرى وتنمية القرية ومركز ومدينة برانى بضرورة التنسيق على أعمال القافلة وإعلام المواطنين عنها والتعريف بها بالصفحة الرسمية للمحافظة وإذاعه مطروح والاعلان مواعيد عمل القافلة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين .





ووجة الشكر لجهود مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري ومؤسسات المجتمع المدني ودورهم فى دعم جهود التنمية بالمحافظة فى مختلف المجالات وتخفيف العبء عن المواطنين خاصة في القري الأكثر احتياجا.



