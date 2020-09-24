الأنبا إرميا يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لمدير البث بقناة مي سات

ترأس صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا ، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، قداس الذكرى السنوية الأولى للمهندس الشماس جورج فريد عياد مدير البث بقناة «مي سات» بمصر وكل فروعها وأقمارها بالعالم.





أقيمت صلاة القداس الإلهي بكنيسة القيامة بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور أسرة المهندس الراحل جورج فريد وعدد من الشمامسة والخدام.









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ورحل المهندس الشماس جورج فريد عياد عن عالمنا في الرابع والعشرين من سبتمبر ٢٠١٩، وقد ترأس صلاة الجناز على جثمانه الطاهر نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف عام الشباب ، في كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية.





وتقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات رئيسَا ومديرين وعاملين بالعزاء طالبين من الله نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته ومحبيه.





يذكر أن فكرة إنشاء قناة (مي سات) أسسها مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنوده الثالث، وشعارها “من قلب الكنيسة إلى قلب مصر”، وبدأ البث التجريبي لقناة مي سات في 31 أغسطس 2011، وفي يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 انطلق أول بث للقناة على الهواء مباشرة بمحاضرة لقداسة البابا شنوده الثالث بعنوان “فضيلة الالتزام”، وفي يوم الأحد 18 ديسمبر 2011 زار القناة ودشنها وباركها مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنوده الثالث، وفي يوم الجمعة 25 يناير 2013 بارك قداسة البابا تواضروس الثاني قناة مي سات وافتتح قداسته ستوديو “2″.