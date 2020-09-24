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أخبار العالم

الكويت تعلن تسجيل 552 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:41 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
  أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس عن تسجيل 552 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 101851 حالة. 

وأوضحت الصحة الكويتية انه تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 592 حالة. 

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 154 حالة في منطقة حولي الصحية و128 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و113 حالة في منطقة العاصمة الصحية و95 حالة في منطقة الفروانية الصحية و62 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

 وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 101 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8298 حالة.

 ونوه الي  أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4516 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 725025 فحصًا. 

كما دعا  السند من جديد المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 620 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 92961 حالة.

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