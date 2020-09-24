AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب نادي مصر: لعبنا بطريقة هجومية أمام الأهلي.. واستحواذ شركة زد لا يشغلني

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:44 م
اف سي مصر
اف سي مصر
Advertisements
عبدالله هشام
أكد طارق عبدالله، المدير الفني لنادي مصر، أنه كان يلعب من أجل تحقيق مفاجأة أمام النادي الأهلي، وخطف النقاط الثلاث، لكن كان الأمر صعب أمام فريق قوي استطاع حسم لقب الدوري المصري هذا الموسم. 

وقال عبدالله في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لعبنا بطريقة هجومية أمام الأهلي، كنا في حاجة للفوز، والمباراة كانت صعبة أمام فريق كبير". 

وأضاف:" اللاعبين قاموا بتنفيذ خطة الجهاز الفني، حاولنا الاعتماد على الهجمات المرتدة، وحصلنا على ركلة الجزاء، وإضاعة الركلة نقطة فارقة في سير اللقاء، لو نجحنا في التعادل، كانت أحداث المباراة ستختلف تمامًا". 

وواصل: "حتى الآن لا يوجد أي عروض رسمية لضم لاعبين من نادي مصر، والأمور ستتحدد في نهاية الموسم الحالي".

وأكمل: "استحواذ شركة زد، أمر يخص مجلس الإدارة، سأكمل مسيرتي حتى نهاية الموسم، والكلام كان على استمراري لموسم آخر". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسلام محارب يكشف تفاصيل مثيرة عن نهائي إفريقيا الشهير أمام الترجي.. فيديو

تعرف على قيمة عقد عبدالله السعيد ورمضان صبحي مع بيراميدز

عمر ربيع ياسين: جمهور الأهلي غاضب من شريف إكرامي

عبد الحميد بسيوني: كنا قريبين من الفوز على بيراميدز

توابع هزيمة الأهلي من الزمالك.. أحمد حسن يهاجم فايلر بسبب وليد سليمان

صن داونز عن انتقال نجم الفريق إلى الأهلي: كل شيء وارد

ترشيحاتنا

جلسة وشيكة بين الخطيب وفايلر لحسم استمرار المدرب السويسري بالأهلي

حريق بسفارة السعودية فى السودان.. تفاصيل وصور

علاقة لقاح الأنفلونزا الموسمية بفيروس كورونا.. المصل واللقاح يجيب

تسبب العقم والأورام .. للنساء احذرى تناول تلك الأطعمة تهدد سلامة الرحم

أخبار الفن.. اتهام ابن منى عبد الغنى بالتزوير.. أحمد عز يطالب زينة بـ مليونى جنيه.. سرقة منزل حنان شوقى

فايلر يرحل عن الأهلي خلال ساعات.. وكالديرون مرشح لتدريب الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور