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محافظات

بدء تلقى طلبات فتح فصول محو الأمية بمطروح

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:57 م
صدى البلد
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ايمن محمود
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاسراع فى تنفيذ خطة المحافظة فى القضاء على الأمية ،  ونشر التعليم  ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للاعداد لفتح فصول لمحو الامية و تحقيق المستهدف  وتذليل كافة العقبات.

وأوضح  عادل مسلم مدير فرع هيئة محو الامية بمطروح أنه تقرر بدء تلقى طلبات فتح فصول محو الامية بالمدن والقرى والتجمعات وذلك من 1إلى 20 أكتوبر  القادم  وتستمر الدراسة لمدة 3 أشهر لتبدأ  الامتحانات فى شهر يناير .

 وأشار مدير فرع محو الامية بمطروح الى انه تم وضع عدة شروط لقبول طلبات  راغبى  التعليم بفصول محو الامية  من  المعلمين على ان يكون حاصلا على مؤهل عالى او متوسط على الاقل بالنسبة للذكور ، او حاصلة على الشهادة الاعدادية على الاقل و لديها القدرة على تعليم السيدات بالنسبة للاناث خاصة فى التجمعات الصحراوية البعيدة حرصا على نشر التعليم بين سيدات تلك التجمعات ، بالاضافة الى تسليم صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة المؤهل الدراسى وصورة الرقم القومى للمواطنين راغبى التعلم 

وأشار  أنه سيتم  الالتزام باجراءات التباعد   بحيث لايزيد عدد راغبى التعلم بالفصل عن 10 مواطنين  حرصا على سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا .

 ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتذليل كافة الصعاب امام فتح مزيد من الفصول واستيعاب مزيد من المواطنين راغبى التعلم بالتنسيق مع رؤساء المدن ، مع تحفيز وتشجيع المعلمين ، ومنح مكافأة 300 جنيه عن كل ناجح ، مع تكريم المعلم المتميز.
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