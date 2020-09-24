آداب عين شمس تحول مقرراتها الورقية لإلكترونية منعا لانتشار كورونا عبر الورق.. توفير المناهج على أسطوانات مدمجة يتم توزيعها بعد دفع المصروفات.. والسعر 30 جنيها فقط للمادة الواحدة

قامت كلية الآداب جامعة عين شمس بتوحيد جهود القائمين على العملية التعليمية بها لتحويل جميع مقرراتها الدراسية من مقررات ورقية (كتب دراسـية) إلى مقررات إلكترونية (CD) في وقت وجيز لتطوير العملية التعليمية وتقديمها لطلابها كخدمة متميزة تتوافق مع المتطلبات المستجدة.

وسعت الكلية بدعم من الجامعة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة عالية الجودة تضمن للطالب تحقيق أقصــى استفادة علمية متمثلة في تحصيل جميع المقررات الدراسـية على CD مدمج يكون متاحا لجميع الطلاب منذ بداية العام الدراسي، الأمر الذى يجنبهم اللجوء إلى مراجع ومذكرات خارجية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أن توفير المقررات الإلكترونية بين الطلاب سوف يحد من تداول الكتب الورقية الأكثر احتمالية إلى نقل عدوى الإصابة بفيروس COVID 19 بين مستخدميها، وهو ما يعد إجراءً وقائيا للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.

أما على الجانب المادي، فقد قامت الكلية بدعم كامل من الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات التي من شــأنها عدم تحمل طلاب السنوات الدراسية المختلفة أي أعباء مالية إضافية نظير الخدمة التعليمية المتميزة المقدمة حديثا لأبنائها، حيث إن ما ورد من زيادة ضئيلة بقيمة المصروفات أقل بكثير من القيمة الفعلية للخدمة المقدمة للطلاب فهي تمثل أقل من نصف ما كان يتكلفه أى طالب بالكلية لشــراء المذكرات والمراجع من مصــادر غير موثوقة، وتمثلت تلك الإجراءات في الآتى:

2. توجيه إدارة صندوق التكافل المركزي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لسداد جميع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين حال عدم قدرتهم على سـداد المصروفات، وذلك طبقا لبحوث اجتماعية متوفرة بالكلية يوميا.

وأخيرا، أكدت إدارة الكلية متمثلة فى كل من الأستاذ دكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، والأستاذ دكتور حنان كامل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنها لن تتوانى في دعم الطلاب غير القادرين على السـداد بجميع الأشكال القانونية الواردة، وأنها على أتم استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات التي من شــأنها الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب ورفع جميع الأعباء المالية والتعليمية عن كاهلهم وتقديم خدمة تعليمية متميزة تسهم فى إعداد خريج متميز يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

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وقالت الدكتورة حنان كامل، وكيل شئون كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن نظام الامتحانات الإلكترونية ليس بنظام مستجد داخل الجامعة ولكن تعمل به الكلية منذ أكثر من ثماني سنوات داخل جميع الأقسام، حيث يشمل الامتحان العديد من أسئلة الاختيار من متعدد وتحديد الإجابة الصحيحة وسؤالا مقاليا ويتم تصحيح ورقة الامتحان من خلال جهاز التصحيح الإلكتروني.









وأوضحت في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الامتحانات الإلكترونية تعمل على حفظ حقوق الطلاب، وذلك عن طريق منع تدخل الأيدي البشرية سواء بالتصحيح أو المراجعة، مشيرة إلى أن الامتحانات المقالية لا تشمل المنهج بأكمله، مما يعمل على استهانة الطلاب ببعض أجزاء المنهج والتي تعد عائقا داخل سوق العمل على عكس الامتحانات الإلكترونية التي تشمل المنهج بأكمله.







وأضافت "كامل" أن طلاب كلية الآداب مدربون علي ممارسة الامتحانات الإلكترونية، وأن الكلية استعدت لتجهيز بنوك الأسئلة لامتحانات العام الجديد، مؤكدة أنه لا زيادة بمصروفات الكلية، ولكن ذلك ما إلا إضافة للمصروفات الخاصة بالكتب بعد أن كان يتم دفعها منفصلة.











وأشارت إلى أن الكلية حرصت على توفير كتب المناهج إلكترونيا من خلال أسطوانات مدمجة يتم توزيعها بعد دفع المصروفات على الطلاب، فبعد أن كان الطالب يدفع أكثر من 80 جنيها بالكتاب الورقي سيدفع 30 جنيها بأسطوانة المادة الواحدة، وذلك لمنع استغلال المكاتب الخارجية للطلبة.













وأكدت وكيل شئون الكلية أن قرار تخرج الطلاب بعد محو أمية أربعة أفراد هو قرار نابع من وزارة التعليم العالي للكبار على جميع الكليات بجامعة عين شمس، موضحة أن مركز محو الأمية بجامعة عين شمس هو المسئول عن مساعدة الطلاب بهذا الشأن، وأن كل طالب سيوقع إقرارا في بداية العام الدراسي الجديد ينص على موافقته بشروط التخرج الجديدة.









وقد بدأت أمس، الأربعاء 23 سبتمبر 2020، أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس وتسجيل رغبات الطلاب لأقسام الكلية، وتستمر حتى يوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري، بمدرج آداب سفلي بالكلية وفقًا للكشوف المعلنة.









وأوضح الأستاذ دكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي "2020 – 2021"، والذين يبلغ عددهم 2453 طالبا وطالبة "انتظام" و712 طالبا وطالبات "انتساب"، يتم ترتيبهم أبجديًا بواقع 500 طالب يوميًا، حيث يتم التعامل معهم من خلال 10 لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية حرصًا من الكلية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجامعة، وذلك لتجنب انتشار فيروس "كوفيد 19" بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور وإعداد فيلم لتوضيح خطوات التقديم بدءا من فتح الملف ومرورا بكل خطوات التنسيق.









كما استعد أعضاء المركز الطبي لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد من خلال عيادة الرمد والباطنة، بالإضافة إلى اشتراط تقديم شهادة إجراء فحص "فيروس سي" وإن لم تتواجد فيتم إخضاع الطالب للتحليل من قبل المركز الطبي.













فيما أكدت أستاذ دكتور حنان كامل، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب وخطوات تسجيل الرغبات على اللوحات الإرشادية، وأيضًا عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية على "فيس بوك"، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مكتب للاستعلامات لإرشاد الطلاب وتلقي استفساراتهم حول إجراءات التنسيق، موضحة حرص الكلية على نشر شروط أقسام الكلية منذ بدء المرحلة الأولى للتنسيق.









وأشارت "كامل" إلى تنفيذ تعليمات عميد الكلية بضرورة حث اتحاد طلاب الكلية على التواجد والمشاركة الفعالة في استقبال الطلاب الجدد وإرشادهم بإشراف من إدارة رعاية الشباب ومشاركة إدارة شئون الطلاب والعلاقات العامة والإعلام بالكلية وإدارة الأمن لحين انتهاء إجراءات التسجيل.









وأوضحت أن الأوراق المطلوبة هي شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، وشهادة الميلاد إلكترونية أصل وصورة، وبطاقة الترشيح أصل وصورة و6 صور شخصية حديثة (4×6)، شهادة تحليل "فيروس سي"، وأخيرًا استمارة "2 جند" بالنسبة للذكور.









وكانت جامعة عين شمس أغلقت أبواب معامل التنسيق الإلكتروني بعد انتهاء طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ من تسجيل رغباتهم، حيث استقبلت فى اليوم السادس والأخير من أيام المرحلة ١٩٣ طالبا وطالبة وسط استمرار تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان حسن سير أعمال التنسيق وفقا لتوجيهات الأستاذ دكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.









واستقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة طوال أيام المرحلة الثالثة للتنسيق ما يقرب من ٥١٩٨ طالبا وطالبة، ففى معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب توافد ٢٥٠٠ طالب وطالبة لتسجيل رغباتهم، بينما توافد ما يقرب من ١٤٧٠ طالبا وطالبة على معامل كلية الآداب، واستقبلت كلية الهندسة ٧٢٤ طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها، فيما توافد ٢٧٠ من طلاب المرحلة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بها ٢٣٤ طالبا وطالبة.







