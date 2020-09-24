مصرع 6 أشخاص وإصابة سيدتين بانهيار منزل بسوهاج.. البحث عن جثة مُسنة تحت الأنقاض.. وفريق من النيابة العامة يُعاين مكان الحادث

مدير أمن سوهاج يُباشر عمليات الإنقاذ بالمنزل المُنهار

الوحدة المحلية تدفع بمعدات صغيرة لضيق شوارع قرية ونينة الغربية

لوادر تُشارك في البحث تحت أنقاض المنزل المُنهار

شهدت قرية ونينة الغربية بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، انهيار منزل مكون من طابقين، ومُشيد بالطوب الأحمر والخرسانة دوب أعمدة.





ولقي 4 أطفال "ثلاث ولاد وبنت"، مصرعهم إثر انهيار المنزل، كما لقيت سيدتين مصرعهما أيضًا، تحت أنقاض المنزل الذي انهار لقدم مبناه.





وأصيبت سيدتان أخريان إثر انهياره، وجار البحث عن جثة مُسنة تبلغ من العمر 65 عامًا، تحت أنقاض المنزل.





وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يُفيد بورود إشارة من الحماية المدنية، مفادها انهيار منزل مكون من طابقين مباني قديمة، بدائرة المركز.





وبالانتقال والفحص، تبين أن المنزل مبني بالطوب الأحمر والخرسانة دون أعمدة، وتبين مصرع 4 أطفال "3 أولاد وبنت"، ومصرع سيدتين، وإصابة سيدتين أخريين، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.





وتم نقل المُصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتهما، كما تم الدفع بعدة لوادر لتُشارك في عملية البحث تحت الأنقاض عن جثة مُسنة.





كما ذهب فريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة لمُعاينة المنزل المُنهار، ومعرفة أسباب انهياره، وتبين من المُعاينة الأولية سقوط المنزل إثر قدمه، حيث أنه مُشيد بالطوب الأحمر والخرسانة دون أعمدة.





ويباشر اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، آخر المُستجدات في الواقعة، كما دفعت الوحدة المحلية بمعدات صغيرة لضيق شوارع القرية، وصعوبة دخول المعدات الكبرى بشارع المنزل المُنهار.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.