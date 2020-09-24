مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة لديها خطة تتضمن الإستعدادات الخاصة بإستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة مشددًا علي سرعة الإنتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الاحداث وتلافي اي ملاحظات حدثت خلال الأعوام السابقة .

فيما عقد سعد الفرماوي السكرتيرالعام للمحافظة والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد اجتماعًا موسعا مع مديري المديريات الخدمية والهيئات الحكومية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لاستعراض استعدادات المحافظة لمواجهة مخاطر السيول واتخاذ كافة التدابير الإحترازية وبحضور العقيد شريف بكر إدارة الحماية المدنية والمقدم محمد البدراوي مكتب المستشار العسكري.

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وخلال الإجتماع تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤول الصرف الصحي والمرور المستمر لتسليك البالوعات وكذلك تسليك غرف الصرف الصحي (المطابق) وصولا الى محطه الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، مشددا علي ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمده الكهرباء بالمدن والقرى وذلك بالتنسيق مع شركه الكهرباء لتغطية الأعمده وصيانتها ومراجعه العوازل ووصلات الكهرباء حفاظا على أرواح المواطنين.

كما تم التأكيد علي الإستعداد التام لتجهيزغرف العمليات اعتبارا من اليوم في المحافظة والمراكز والمدن والتواصل مع الجهات الأخرى من ( شركه المياه – الكهرباء – الإسعاف - الحماية المدنية - المستشفيات) للمتابعة وتلقي الشكاوى وحلها فورا والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وخلال الإجتماع تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مسؤول شركه المياه لتجهيز سيارات شفط المياه استعدادا لسقوط الأمطار وذلك بصيانتها وتحديد وسائل الاتصال مع المسئولين سواء عنوان أوهاتف للتواصل السريع معهم في حاله حدوث أي أزمه، مؤكدًا علي ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للإطمئنان على سلامه الجسور على جميع المصارف خاصه مصرف بحر البقر وكذلك حصر عدد بالوعات الأمطار والأماكن التي بها بالوعات وما تم تطويره منها وعدد سيارات الكسح وحالتها الراهنه وموافاتنا بتقرير مفصل للعرض على المحافظ.

كما تم توجيه مدير مديرية الشباب والرياضة بتجهيز مراكز الشباب المقرر تحديدها كمقرات للإيواء وفتحها لإستقبال المواطنين في حاله حدوث أي أزمه مع إعداد خطة جيده للتعامل السريع مع الموقف في حينه

وتم التنبيه على مدير مديرية التضامن الإجتماعي بتحديد مراكز الإيواء والإغاثة اعتبارا من اليوم وتجهيز الأماكن المخصصة لهذه الأزمات.

وخلال الإجتماع أفصحت مديريتي التربية والتعليم والأوقاف عن خطتهما لتوعية الطلاب بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة وكذا المواطنين في المساجد لكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة والتنبيه بعدم السير بجوار أعمدة واكشاك الكهرباء أو التعرض لأي مخاطر أخرى.

وفي نهاية الإجتماع تم التنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تجهيز غرفة عمليات بالشركة والتحقق من تشغيل المحطات بكامل طاقتها وكذا روافع الصرف الصحي والتأكد من عمل المولدات بكفاءة بالإضافة الى تجهيز سيارات الكسح وحصر عددها مع بيان مدى صلاحيتها وإعداد تقرير مفصل للعرض على المحافظ.