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منوعات

إلبسها الآن أو انزل.. مشادة بين رجل شرطة وبريطاني في القطار.. فيديو وصور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:26 م
مشادة بين رجل شرطة
مشادة بين رجل شرطة وبريطاني في القطار
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يارا زكريا
التقط فيديو لضابط شرطة نقل بريطاني وهو يطلب بشكل متكرر من راكب أن يرتدي الكمامة. 

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية تُظهر لقطات الهاتف المحمول اللحظة التي يركل فيها ضابط شرطة راكبًا بالقوة في قطار مزدحم بعد جدال حاد بينهما بشأن عدم ارتداء قناع للوجه.

يبدأ الفيديو عندما يأمر شرطي النقل البريطاني الراكب بارتداء قناع للوجه أو طرده من القطار المزدحم قبل أن يقدم مسافر آخر للراكب قناع وجه ليرتديه؛ لإنهاء الجدل.

يأمر الضابط الراكب - الذي يرافقه مجموعة كبيرة من الأصدقاء - بارتداء القناع على الفور، قائلًا: "ضعها و توقف عن الجدال أو ستنتشر جميعًا!، ليس من المفترض أن تكون في مجموعة بهذا الحجم". 

الراكب يتردد في ارتداء القناع، لكن الشرطي يصرخ في وجهه: "البسها الآن أو أنزل!"

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يقول الراكب للشرطي إن القناع معه، لكنه لم يحاول في أي وقت لبسه، صاح أصدقاؤه مرارًا وتكرارًا في وجهه ليرتدي القناع أيضًا وينهي هذا الجدال.

في النهاية، صرخ الشرطي على الراكب قائلًا: "آخر تحذير!" فوضع الراكب القناع، وبعد ارتداءه اشتكى بصوت عالٍ من ضابط الشرطة: "رأيت هذا الرجل يحدق بنا! هذا الرجل!"، ويرد الشرطي: "نعم لأن لدينا 45 ألف شخص ماتوا من هذا المرض يا صديقي".

في مقطع آخر، يخبر الشرطي الراكب أن الركاب الآخرين في القطار المزدحم يعتقدون أنه "أحمق" لأنه لم يرتدي قناعًا ويتجادل بشأنه.

ظهر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي أمس وأدى إلى انقسام مستخدمي الإنترنت - حيث دافع البعض عن تصرف الشرطي بينما دعم البعض الآخر الراكب المشاكس.

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