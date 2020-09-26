اليوم.. جمعية محبى الأطرش تحتفل بميلاد أبو ضحكة جنان

تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى ميلاد الفنان اسماعيل ياسين، فى السابعة من مساء اليوم السبت ٢٦ سبتمبر الجارى، بقاعة "أولاد العم" المفتوحة بالجيزة.





ويشهد الحفل الفنان أحمد فرحات، الذى يتحدث عن ذكرياته مع الفنان إسماعيل ياسين، ومن أسرة الفنان إسماعيل ياسين المخرجة سامية شاهين، زوجة نجله ياسين، وسارة ياسين الابنة الكبرى للمخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين.





وقد شارك أحمد فرحات مع الفنان إسماعيل ياسين، فى ٣ أفلام وهم "غرام فى السيرك" و"اسماعيل ياسين فى سجن" و "شهر عسل بصل"، كما يتغنى كوكبة من المطربين والمطربات بأشهر ما تغنى به ولحنه الموسيقار فريد الأطرش، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم.



