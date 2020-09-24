AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:30 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
Advertisements
قسم الاقتصاد
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر15 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5608 نقطة بنسبة هبوط بلغت 28ر0 %.


وبلغت كمية أسهم المتداولة 5ر442 مليون سهم تمت عبر 15846 صفقة نقدية بقيمة بلغت 4ر67 مليون دينار كويتي، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر8 نقطة ليبلغ مستوى 30ر4391 نقطة بنسبة 20ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 16ر330 مليون سهم تمت عبر 8516 صفقة نقدية بقيمة 3ر20 مليون دينار .


اقرأ أيضا:


كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر18 نقطة ليبلغ مستوى 64ر6221 نقطة بنسبة هبوط بلغت 30ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر112 مليون سهم تمت عبر 7330 صفقة بقيمة 14ر47 مليون دينار .


بدوره انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر1 نقطة ليبلغ مستوى 64ر4447 نقطة بنسبة هبوط بلغت 04ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر300 مليون سهم تمت عبر 7056 صفقة نقدية بقيمة 7ر18 مليون دينار .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

انخفاض المؤشر العام لبورصة الكويت بمستهل التعاملات الأسبوعية

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام

تراجع بورصة الكويت وانخفاض المؤشر العام

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

بورصة الكويت تختتم تعاملاتها اليوم على ارتفاع بلغ 08ر0 %

ترشيحاتنا

عبد العال يقود قائمة أسوان لخوض انتخابات مجلس النواب

آيتن عامر تبهر جمهورها بأحدث إطلالة عبر إنستجرام

رئيس الوزراء: مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر

تأكيد على حل الدولتين.. شكري يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية

هل الحركة الكثيرة تبطل الصلاة

الأماكن والمواعيد.. انقطاع المياه عن عدة مناطق في الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن نوع خضار ممنوع عن مرضى الضغط المرتفع

انتبه.. علامات تنذر باكتشاف الخرف الوعائي

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها