AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ضمت تيارات مختلفة واحتضنت كل فئات المجتمع.. اختيارات مدروسة للقائمة الوطنية لمرشحيها في انتخابات النواب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:23 م
القائمة الوطنية من
القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
في مبادرة سياسية رائدة، استطاعت القوى السياسية بتياراتها المختلفة أن تجتمع وتلتف في قائمة وطنية واحدة، تخوض من خلالها الاستحقاقات الانتخابية، والتي بدأت بمجلس الشيوخ، واستكملت طريقها في انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إعلان 12 حزبًا سياسيًا إضافة تنسيقية شباب الأحزاب، تكوين قائمة موحدة لخوض السباق الانتخابي.

وتضم القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر" لانتخابات مجلس النواب،: " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب".

آليات اختيار القائمة الوطنية، تميزت بالتنوع الإيدولوجي وضمت شخصيات مثلت تيارات مختلفة، وفق دراسات دقيقة لجميع الأشخاص الممثلة بالقائمة، والتأكد من عدم وجود أي شبهات على أي منهم، وفق معايير واضحة لنائب الشعب الذي يمثل المواطنين ويمارسه دوره الرقابي والتشريعي.

المرشحون على القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم عدد كبير من القيادات السياسية البارزة، ضمت أيضًا، وبنسبة غير مسبوقة، شباب ونساء، يضمن الدفاع عن حقوقهم والزود عنها تحت القبة.

بالنظر إلى تمثيل المرأة بالقائمة الوطنية، نجدها تمثل في القائمة نسبة 25%؛ إعمالًا للنص الدستوري، وجاءت موزعة كالتالي: 
 
- يتم تخصيص 42 مقعدًا لدائرتين منها، ويأتى نصيب المرأة فيها هو 21 امرأة على الأقل.

- أما كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد يأتى نصيب المرأة فيها هو 50 امرأة علي الأقل.

- يكون هذا النصيب من بين أصحاب الصفات المشكلة بها القائمة من "شباب وقبطيين وعمال وفلاحين وذو إعاقة ومقيمين فى الخارج" أو من غيرهم .

ولم تتاجل آليات الاختيار، التي حددها الدستور والقانون، فئات ذوي الإعاقة والمسيحيين، فوفقًا للقانون، تضمنت كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
وبالنسبة للقائمة المخصص لها 100 مقعد فيكون بها الأعداد والصفات الآتية، تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

بذلك، تكون القائمة الوطنية من أجل مصر، استطاعت أن تضم كل التيارات السياسية، بتنوعها الإيدولوجي، واتجاهاتها السياسية المختلفة، فضلًا عن ضمان مشاركة الفئات المختلفة، من مرأة وذوي إعاقة ومسيحيين وشباب.

وكانت قد فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية و4 دوائر للقوائم المغلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.

ويشترط أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.. تفاصيل

الوطنية للانتخابات: 50% من مقاعد القوائم للمرأة.. و16 للشباب و10 من ذوي الاحتياجات الخاصة

بعد الإعلان عن الانتخابات الجديدة.. ننشر شروط القائمة للبرلمان القادم

برلمان 2021.. 6 شروط لـ ترشح القائمة في انتخابات مجلس النواب

حضور قوي للمرأة والمسيحيين.. ننشر شروط القوائم الانتخابية للترشح لمجلس النواب

إثبات صفة الفلاحين والعمال وشهادة فتح حساب بنكي.. الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لـ مجلس النواب

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: رد كافة الأعباء المالية كاملة للمصدرين قبل نهاية ديسمبر 2020

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

سيد عبد الحفيظ يكشف مصير فايلر مع الأهلي في بطولة أفريقيا

رقم قومي لكل عقار.. رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-9-2020

أبرزها البناء الرأسي.. رئيس الوزراء: وضع اشتراطات عامة للقرى المصرية في البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. علامات تنذر باكتشاف الخرف الوعائي

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل