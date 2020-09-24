ضمت تيارات مختلفة واحتضنت كل فئات المجتمع.. اختيارات مدروسة للقائمة الوطنية لمرشحيها في انتخابات النواب

في مبادرة سياسية رائدة، استطاعت القوى السياسية بتياراتها المختلفة أن تجتمع وتلتف في قائمة وطنية واحدة، تخوض من خلالها الاستحقاقات الانتخابية، والتي بدأت بمجلس الشيوخ، واستكملت طريقها في انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إعلان 12 حزبًا سياسيًا إضافة تنسيقية شباب الأحزاب، تكوين قائمة موحدة لخوض السباق الانتخابي.





وتضم القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر" لانتخابات مجلس النواب،: " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب".





آليات اختيار القائمة الوطنية، تميزت بالتنوع الإيدولوجي وضمت شخصيات مثلت تيارات مختلفة، وفق دراسات دقيقة لجميع الأشخاص الممثلة بالقائمة، والتأكد من عدم وجود أي شبهات على أي منهم، وفق معايير واضحة لنائب الشعب الذي يمثل المواطنين ويمارسه دوره الرقابي والتشريعي.





المرشحون على القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم عدد كبير من القيادات السياسية البارزة، ضمت أيضًا، وبنسبة غير مسبوقة، شباب ونساء، يضمن الدفاع عن حقوقهم والزود عنها تحت القبة.





بالنظر إلى تمثيل المرأة بالقائمة الوطنية، نجدها تمثل في القائمة نسبة 25%؛ إعمالًا للنص الدستوري، وجاءت موزعة كالتالي:

- يتم تخصيص 42 مقعدًا لدائرتين منها، ويأتى نصيب المرأة فيها هو 21 امرأة على الأقل.





- أما كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد يأتى نصيب المرأة فيها هو 50 امرأة علي الأقل.





- يكون هذا النصيب من بين أصحاب الصفات المشكلة بها القائمة من "شباب وقبطيين وعمال وفلاحين وذو إعاقة ومقيمين فى الخارج" أو من غيرهم .





ولم تتاجل آليات الاختيار، التي حددها الدستور والقانون، فئات ذوي الإعاقة والمسيحيين، فوفقًا للقانون، تضمنت كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

وبالنسبة للقائمة المخصص لها 100 مقعد فيكون بها الأعداد والصفات الآتية، تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.





بذلك، تكون القائمة الوطنية من أجل مصر، استطاعت أن تضم كل التيارات السياسية، بتنوعها الإيدولوجي، واتجاهاتها السياسية المختلفة، فضلًا عن ضمان مشاركة الفئات المختلفة، من مرأة وذوي إعاقة ومسيحيين وشباب.





وكانت قد فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري.





ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.





وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية و4 دوائر للقوائم المغلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.



