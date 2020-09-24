AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كاراتيه الشرقية تستضيف بطولة الجمهورية التمهيدية لقطاع شرق الدلتا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:21 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الإهتمام  بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة وتأهيلهم فى مختلف المناحى والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة واشتراكهم في كافة البطولات الرياضية بمختلف فئاتهم العمرية.


وأشار المحافظ الى أن مثل هذه البطولات تعطي فرصه لإكساب اللاعب المهارات الأساسية التي تساعده على القياده منذ الصغر وخلق جيل واعي وسليم صحيا وبدنيا وتعمل علي خلق روح المنافسة الشريفه بين اللاعبين مشيرا  إلى أن القياده السياسيه تهتم بالرياضه وتضع الرياضيين ضمن رؤيه 2030.


أقرأ أيضا:

المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 85 ألفًا و316 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء


ومن جانبه أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة أن منطقة الشرقية للكاراتيه سوف تقوم باستضافة بطولة الجمهورية التمهيدية لقطاع شرق الدلتا بدءا من اليوم الخميس 23 سبتمبر وتستمر حتى السبت 25 سبتمير الجاري للمرحلة السنية بين 15-18 سنة للتنافس بين أبطال محافظات (الشرقية - القليوبية - دمياط - الدقهلية).


وذلك باستاد جامعة الزقازيق من الساعة الرابعة عصرًا وحتي العاشرة مساء بحضور الدكتور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي.


أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم اتخاذ كل التدابير الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال البطوله بالتنسيق بين اللجنه الطبيه المشكله من الاتحاد والفرع، من خلال القيام بتعقيم الملاعب واماكن الانتظار مع الحفاظ على مسافات التباعد بين اللاعبين وقياس درجة الحراره قبل الدخول ومنع التكدس والزحام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاراتيه أول اتحاد رياضي يعلن انطلاق موسمه الجديد

وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الكاراتيه استضافة مصر للبطولة الإفريقية

لأول مرة.. الاتحاد المصري للكاراتيه يُنظم بطولة الجمهورية بسوهاج

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. اتهام ابن منى عبد الغنى بالتزوير.. أحمد عز يطالب زينة بـ مليونى جنيه.. سرقة منزل حنان شوقى

حفاظا على الرقعة الزراعية.. مدبولي: اشتراطات بناء موحدة لكل قرى مصر قريبًا

الفيضان يقترب.. تحذيرات عاجلة من القناطر الخيرية لأهالي القليوبية

كواليس الساعات الأخيرة في أزمة فايلر ومسئولي الأهلي

الرقابة على الصادرات توقف التعامل مع 29 شركة أجنبية منها 15 تركية

سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. علامات تنذر باكتشاف الخرف الوعائي

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل