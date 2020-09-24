كاراتيه الشرقية تستضيف بطولة الجمهورية التمهيدية لقطاع شرق الدلتا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة وتأهيلهم فى مختلف المناحى والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة واشتراكهم في كافة البطولات الرياضية بمختلف فئاتهم العمرية.





وأشار المحافظ الى أن مثل هذه البطولات تعطي فرصه لإكساب اللاعب المهارات الأساسية التي تساعده على القياده منذ الصغر وخلق جيل واعي وسليم صحيا وبدنيا وتعمل علي خلق روح المنافسة الشريفه بين اللاعبين مشيرا إلى أن القياده السياسيه تهتم بالرياضه وتضع الرياضيين ضمن رؤيه 2030.





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ومن جانبه أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة أن منطقة الشرقية للكاراتيه سوف تقوم باستضافة بطولة الجمهورية التمهيدية لقطاع شرق الدلتا بدءا من اليوم الخميس 23 سبتمبر وتستمر حتى السبت 25 سبتمير الجاري للمرحلة السنية بين 15-18 سنة للتنافس بين أبطال محافظات (الشرقية - القليوبية - دمياط - الدقهلية).





وذلك باستاد جامعة الزقازيق من الساعة الرابعة عصرًا وحتي العاشرة مساء بحضور الدكتور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي.





أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم اتخاذ كل التدابير الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال البطوله بالتنسيق بين اللجنه الطبيه المشكله من الاتحاد والفرع، من خلال القيام بتعقيم الملاعب واماكن الانتظار مع الحفاظ على مسافات التباعد بين اللاعبين وقياس درجة الحراره قبل الدخول ومنع التكدس والزحام.