AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تسجيل أعلى حصيلة منذ يوليو.. بوتين: المعركة لم تنته بعد ولا نرغب في فرض القيود

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:17 م
الرئيس الروسي، فلاديمير
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، لم تنته بعد، ويجب إيلاء اهتمام خاص للفئات الاجتماعية المعرضة لخطر العدوى بين السكان.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال بوتين، في لقاء عبر الفيديو اليوم مع حكام الكيانات الروسية الذين تم انتخابهم مؤخرا، إنه لا يرغب في العودة إلى الإجراءات التقييدية، التي فرضت في ربيع هذا العام لمكافحة كورونا.

وشدد الرئيس الروسي، على "ضرورة إبقاء الوضع مع فيروس كورونا في روسيا تحت السيطرة، لأننا لا نرغب في العودة إلى التدابير التقييدية".

وأشار بوتين، إلى أن الوضع الوبائي في روسيا أفضل منه في عدد من البلدان، حيث يتم فرض قيود صارمة مرة أخرى؛ مؤكدا على "ضرورة زيادة الاختبارات، ومراعاة المتطلبات الوقائية الحالية غير المرهقة، وإجراء حوار مع المواطنين".

وأشار الرئيس الروسي إلى تجارب دول أخرى في مواجهة فيروس كورونا، وقال بوتين، إنه "يتم في بعض البلدان، فرض قيود صارمة مرة أخرى، ويتم إغلاق الإنتاج وفرض غير ذلك من القيود. لدينا بالفعل وضع أفضل، لكنه أفضل فقط لأننا نتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. ولكن إذا استرخى المرء من جديد، فقد يتغير الوضع بشكل جذري".

وسجلت روسيا اليوم الخميس 6595 إصابة و149 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وبذلك، إجمالي عدد الحالات التي أصيب بفيروس كورونا مليونا و128836 حالة، منها 19948 وفاة.

وتعتبر حصيلة الإصابات اليومية هذه الأعلى منذ 12 يوليو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم وفاة 12 ألفا.. بوتين: نجحنا في التعامل مع كورونا بأقل الخسائر

قد يعرض صحة الملايين للخطر .. اللقاح الروسي الجديد يثير جدلا حول العالم

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. بلجيكا تفرض قيودا على الوافدين الفرنسيين

بشرى سارة بشأن اللقاح الروسي ضد كورونا

ترشيحاتنا

عقب فوزه بالانتخابات.. الاتحاد الأوروبي يعلن عدم الاعتراف بـ لوكاشينكو كرئيس لبيلاروسيا

ابراهيم سعيد: مبسوط بعودة حسام حسن وظهوره على قناة النادى الأهلي

مد الفترة لـ 30 أكتوبر.. مدبولى: أدعو جميع المواطنين للتقدم فورا لإنهاء إجراءات التصالح

حريق بسفارة السعودية فى السودان.. تفاصيل وصور

شاهد.. جنازة عسكرية مهيبة للعقيد عمرو عبد المنعم شهيد هروب سجن طرة

رئيس الوزراء: رد كافة الأعباء المالية كاملة للمصدرين قبل نهاية ديسمبر 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. علامات تنذر باكتشاف الخرف الوعائي

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل