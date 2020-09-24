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اقتصاد

354 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر خلال 2019

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمجر شهدت نموًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة لتسجل العام الماضي نحو 354 مليون دولار مقابل 266 مليون دولار خلال عام 2018.

وذكرت أن الصادرات المصرية للسوق المجري بلغت 171 مليون دولار خلال العام الماضي بالمقارنة بنحو 140 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 22%.

وأشارت جامع إلى ان أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تتضمن المعدات والأجهزة الكهربائية، الخضروات والبذور، السيراميك ومنتجاته، البلاستيك ومنتجاته، الأسمدة.

جاء ذلك خلال لقائها مع أوندراش إيمرا كوفاشي، سفير المجر بالقاهرة والذي تولى مهام عمله في مصر منذ أسبوعين، حيث استعرض اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون الصناعي بين مصر والمجر خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات الصناعية المتطورة للمجر خاصة في قطاع الصناعات الهندسية والسكك الحديدية.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة التعاون التجاري بين البلدين في مختلف المجالات.

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