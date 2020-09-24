التعليم : لم نتلق أي شكاوى من امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية اليوم

أدى 29 ألفًا و64 طالبا/طالبة بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في (101) مادة فترة أولي، ومادة واحدة في الفترة الثانية، في سادس أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السادس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات
وقد قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.
ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أي ملاحظات او اي شكاوى تعيق سير العملية الامتحانية اليوم .
ومن المقرر أن تستمر الامتحانات التحريرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثاني يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020، كما تبدأ أعمال تقدير الدرجات لجميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالب/طالبة منهم (119853) طالب/طالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالب/طالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالب/طالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالب/طالبة بالتعليم الفندقي.
ويبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة منهم (205) لجنة تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركز منهم (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.