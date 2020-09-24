رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتفقد المول التجاري والقافلة الطبية

تفقد المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الوادي الجديد ، فرع الشركة المصرية لتجاره السلع الغذائية (المول التجاري) استعدادًا لافتتاحه بالعيد القومي للمحافظة.





وتفقد أيضا القافلة الطبية بالوحدة المحلية لقرى مرزوق حيث اطمأن على سير عمل القافلة والإجراءات الاحترازية والوقائية وشدد على ضرورة ارتداء المواطنين للكمامات وتجنب الازدحام حفاظًا على سلامة الجميع، موجها الشكر للأطقم الطبية المشاركة في القافلة.





اقرأ أيضا:





من جانب آخر أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تكليف رؤساء المراكز الإدارية الخمسة بفتح أكثر من منفذ داخل كل مركز لطرح وبيع الزي المدرسي المخفض للمواطنين.





وقال الزملوط، إنه جرى تكليف مسئولي المصنع بزيادة معدلات الإنتاج بالمصنع للانتهاء من الأعداد المطلوبة من المصنع لسد احتياجات المدارس من الزي المدرسي الموحد.





يأتي ذلك من أجل تخفيف العبء على أولياء الأمور وتوفير الزي المدرسي بالسعر المناسب وفي متناول الجميع.