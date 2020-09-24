بزيادة 22%.. صادرات مصر للسوق المجرية تبلغ 171 مليون دولار خلال عام

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن معدلات التبادل التجارى بين مصر والمجر شهدت نموًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 354 مليون دولار مقابل 266 مليون دولار خلال عام 2018، كما بلغت الصادرات المصرية للسوق المجري 171 مليون دولار خلال العام الماضي بالمقارنة بنحو 140 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 22%.





وأشارت الوزيرة في بيان لها اليوم، إلى أن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين تتضمن المعدات والأجهزة الكهربائية، الخضروات والبذور، السيراميك ومنتجاته، البلاستيك ومنتجاته، الأسمدة.





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وأوضحت "جامع" أن حجم الإستثمارات المجرية بالسوق المصرى يبلغ نحو 41.5 مليون دولار في عدد 60 مشروعًا في عدة قطاعات، مشيرةً الي أهمية تفعيل العمل المشترك بين مسئولي البلدين ورجال الأعمال خلال المرحلة المقبلة لزيادة الاستثمارات المجرية في مصر والوصول بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر إلى آفاقٍ أرحب.





من جانبه أكد السفير أوندراش إيمرا كوفاشي بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية لا سيما في ظل حرص القيادة السياسية بالبلدين على إحداث نقلة نوعية للعلاقات الثنائية بين مصر والمجر باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للمجر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية والتجارة المجري للقاهرة شهر أكتوبر المقبل ستسهم في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماريين بين مصر والمجر.





جاء ذلك خلال لقاء الطرفين اليوم لبحث سبل التعاون التجاري والصناعي بين مصر والمجر.