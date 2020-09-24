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ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: أنا الفلاح.. ومين قدى (شعر)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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ما أحلى العيشة فى أرضى.... ما أحلى سمرتى ويدى 
حياتى فلاح وقلبى صلاح ودينى جنتى وشهدى 
راضى بقسمتى وبختى ...وزاد الخلق من كدى 

 أصلى وأهلى  خلق ملاح ... أبوية وعمى أو جدى
لامرة بميل ولااعرف أغير ولا الكره سكن وجدى 
طيبة أرضى وارثها ..وتبر وتربة عارفها .. أمنى ف دنيتى وسندى
 عايش فيها راعيها ...وتدى فوق مبديها... وشاغلة حسبتى وعدى  
أصيلة وعاملة منى أمير. .. وتسألنى فى حالها  خبير 
على ترابها أطير وأغير ..علمى الأرض دى عرضى

ولو مرة  يغالبنى كتير الهم ماتسيبنى .. وترسم لى الحياة وردى  
ولو تعبان  أقول موال ....يهدى القلب ويندى 
ويسمعنى جهول الحال يقول يابخته ده معدي  
وقالوا إنى خلى البال وأنا اللى رزقى على قدى 
لكن راضى أعيش شقيان فى شغلة تعف لى يدى
خشونة كفى تاج إجلال ..مدحها احمد العدنان ..وهوه ده سبب سعدى 

حياتى الخضرة والمية وزرعة رايحة أو جاية وأرضى عارفة رجلية ولاتقدر على بعدى
عايشها أمان بلقمة حلال ومهما غيروا الأحوال أنا باقى على حدى 
وقوم للناس دى واسألها ..ده لحم الكل من خيرها  ومهما يعلى ويعدى 
أنا أصل الحياة دية ومين يقدر على صدى

عايشها سجال ..وصبر جبال..مابعرف فى طريقى محال تسلم قوتى وشدى
مالينى إيمان وله حسبان ومهما تتعب الاحلام مبيموت الأمل عندى
لا ..مش منان لكن عرفان وسيرتى كنز من بعدى 
ده مهما قالوا عنى جمال ماراح يكفوا قليل مدى 

ياريت تفهمها ياولدى ..وتحفظ لى تراب بلدى ..
وتزرع فيها أكل  وورد ..ياما الأرض راح تدى 

ومهما تقاسى من حالها ولو جار يوم عليك جارها 
لا لاتهد ..لا  تحتد .واصبر كله هيعدى  

دى أرضى شاربة منى الكد..
 أصيلة بشكل ماله حد 
راويها بعرقى وبمرقى . .
.لا لاتمل. .أوعى تكل..
لاتهجرها.. ياولدى
 
وقول للخلق أحلى كلام وبلغ عنى أغلى  سلام .
واسقى الكل من ودى 

.كانت أيامنا أحلى أيام ..فيها خير صفا وجمال ده انا الفلاح ...
ومين قدى ..

ياوعدى عليا ياوعدى
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