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تعليم

عميد كلية التربية النوعية " الكلية تنفرد بمركز تنظيم محو أمية ..والكلية التي تحدد عدد المتعلمين المطلوبة من كل طالب"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:21 م
كلية التربيةالنوعية
كلية التربيةالنوعية
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قسم التعليم

قال الدكتور اسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ان كلية التربية النوعية احدي الكليات المؤسسة لمحو الامية منذ سنين والتي تعتبر مشروع التخرج للطلبة كنوع من انواع التدريبات التي يمارسها الطلاب علي مدارالسنوات الاربعة بالجامعة.

 

واوضح في تصريحات خاصة ل"صدي البلد " ان كلية التربية النوعية تنفرد بمركز تنظيم لمحو الامية حيث بداتفصول محو امية هذا العام وتوافد اكثر من 100 متعلم يوميا علي المركز مؤكدا حرص الكليات النظرية بالتعاون مع هئية التعليم للكبار للقضاء علي محو الامية والتيتعد رسالة كلية التربية والتربية النوعية.


 واضاف "اسامة " ان الكلية هي التي تحدد عدد المتعلمين المطلوب من كل طالب والتي علي كل طالب تدريبهم خلال الاربع سنوات وليس بمدة معينة ،وعلي كل متعلم اجتياز امتحان للحصول علي الشهادة وحصول الطالب علي شهادة و اجتياز المشروع وشهادة التخرج.


والجديربالذكر انة انة وافق المجلس على النظر في توصية لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والخاصة بتفعيل توصية المجلس الأعلى للجامعات حول قيام الطلاب بمحو أمية 4 من الأميين شرطًا أساسًا للحصول على شهادة التخرج، وذلك بالكليات النظرية بدءًا من العام الجامعي 2020/2021م. والنظر في تعديل أحكام اللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها؛ لتتوافق مع متطلبات نظام التعليم المدمج (الهجين)، واحتساب الحضور عن بعد ضمن 75٪.


حيث  أصدر مجلس جامعة عين شمس، قرارا برقم 36، بشأن إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بمعدل محو أمية من شخص لأربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة بالجامعة، مقابل عدد من المميزات التي على رأسها ٢٥٠ جنيها نظير محو أمية شخص واحد.

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