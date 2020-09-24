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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد موقع انهيار منزل ويوجه بسرعة تصاريح دفن الضحايا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:26 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني

انتقل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج اليوم الخميس، إلى موقع حادث انهيار منزل بقرية ونينة الغربية بمركز سوهاج، لتفقد موقع الحادث ومعاينة الأضرار الناتجة عنه.

وذلك بحضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وقيادات مركز شرطة سوهاج.

ووجه "الفقي" بسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفين ضحايا الإنهيار، وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمُتضررين من الحادث.

واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التي سيتم إخلائها.

كانت غرفة الأزمات بالمحافظة قد تلقت إخطارًا اليوم بانهيار منزل مكون من طابقين بقرية ونينة الغربية بمركز سوهاج، وعلى الفور أصدر محافظ سوهاج توجيهاته بالدفع بقوات الإنقاذ، والحماية المدنية، والإسعاف، ومعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض، وانتشال ضحايا الحادث.

وأوضح الدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص 4 أطفال وسيدتان، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين، وجاري العمل على إنتشال جثة لسيدة تحت الأنقاض.

وأشار إلى أنه تم نقل 3 جثامين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و2 لمستشفى سوهاج العام، وجثة لمستشفى سوهاج التعليمي، كما تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.
محافظ سوهاج يتفقد موقع انهيار منزل ويوجه بسرعة تصاريح دفن الضحايا
محافظ سوهاج يتفقد موقع انهيار منزل ويوجه بسرعة تصاريح دفن الضحايا
محافظ سوهاج يتفقد موقع انهيار منزل ويوجه بسرعة تصاريح دفن الضحايا
محافظ سوهاج يتفقد موقع انهيار منزل ويوجه بسرعة تصاريح دفن الضحايا
محافظ سوهاج يتفقد موقع انهيار منزل ويوجه بسرعة تصاريح دفن الضحايا
محافظ سوهاج يتفقد موقع انهيار منزل ويوجه بسرعة تصاريح دفن الضحايا
محافظ سوهاج يتفقد موقع انهيار منزل ويوجه بسرعة تصاريح دفن الضحايا
محافظ سوهاج يتفقد موقع انهيار منزل ويوجه بسرعة تصاريح دفن الضحايا
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