علي بدر والأزهري على قائمة بني سويف لخوض انتخابات النواب

ضمّت القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية 2020 بمحافظة بني سويف ، التي تقدمت بأوراق ترشحها اليوم لائتلاف دعم مصر والتقطت الصور الخاصة بالدعاية الانتخابية لقائمة جنوب وشمال ووسط الصعيد، بمحافظة بني سويف ، النائب على بدر، وعبدلله على مبروك، وطاهر الازهرى، ، سناء السعيد القاضى، عبير جمال وحمدى سعد، ومنى عبدلله، سهام بشاى.





ومن المتوقع أن تتقدم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بعد غدا الجمعة بأسماء المرشحين للتقديم فى المحاكم الابتدائية بالقاعات الأربعة.





وقد تقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة.



