علي بدر والأزهري على قائمة بني سويف لخوض انتخابات النواب

ضمّت القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية 2020 بمحافظة بني سويف ، التي تقدمت بأوراق ترشحها اليوم لائتلاف دعم مصر والتقطت الصور الخاصة بالدعاية الانتخابية لقائمة جنوب وشمال ووسط الصعيد، بمحافظة بني سويف ، النائب على بدر، وعبدلله على مبروك، وطاهر الازهرى، ، سناء السعيد القاضى، عبير جمال وحمدى سعد، ومنى عبدلله، سهام بشاى.
ومن المتوقع أن تتقدم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بعد غدا الجمعة بأسماء المرشحين للتقديم فى المحاكم الابتدائية بالقاعات الأربعة.
وقد تقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة.
كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و ٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.