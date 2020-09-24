المصريين | ننشر أماكن صرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2020

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم السبت الموافق 26/9/2020 وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.
ومن أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية،والتي تتمثل فيما يلي:-
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• فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق
لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات –عزبة سعد – بسموحة لخدمة أبناء
محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.
• فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس
الشهادات،ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط
والوجه القبلي بصفة عامة.
• وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر
إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين .
• الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية
والثانوية الليبية ، يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة
فقط.
• مع التأكيد علي تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسي وفرعيه وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.