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تعليم

المصريين | ننشر أماكن صرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2020

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:39 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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نهلة الشربيني

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم السبت الموافق  26/9/2020 وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.


ومن أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية،والتي تتمثل فيما يلي:-


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• فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات –عزبة سعد – بسموحة لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.


• فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات،ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.


• وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين .


• الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية ، يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.


• مع التأكيد علي تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسي وفرعيه وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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