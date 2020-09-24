إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بسوهاج

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص 14 راكبا، على طريق مدخل كوم بدار بمركز المنشأة في سوهاج.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق بدائرة المركز ووجود مُصابين.





وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: "أحمد. ا. ع"، 25 عامًـا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ."ابراهيم. ع. أ"، 58 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، "طلعت. ث"، 55 عامًا، كسر بالذراع اليمنى، "اميره. م"، 32عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج ، "نورهان. ن. م"، 26 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج و "جمال. ن"، 27 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.





تم نقل المُصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.





تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.