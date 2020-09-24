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أخبار البلد

الري : انحسار معدلات الأمطار وانخفاض المناسيب بدءًا من 6 أكتوبر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:35 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
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أمل مجدى
واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة الخميس ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار علي النيل الأزرق والمياه الواردة وآلية التعامل معها. 


استعرضت لجنة تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل، والإجراءات التى يتخذها كل من قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، و كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022 وأشارت البيانات إلى أنه متوقع بدء انحسار معدلات الأمطار  على منابع النيل بدءًا من الثلاثاء الموافق  السادس من أكتوبر القادم .


وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى استمرار احتمالية  أن يكون فيضانا عاليا وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الأن أعلى من نظيره في العام الماضي ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظارًا لشهري سبتمبر وأكتوبر .


ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات علي المجاري المائية وخصوصًا مجرى نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد  والتي تحد من قدرة الشبكه على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو  أثناء فترة السيول.

 
وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتقوم  كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والامطار بمنابع النيل وايضا حجم المياه الواردة ووضع  الخطط الموضوعة للتعامل معها. 


ووجه الدكتور عبد العاطي الي أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع الفيضان هذا العام. 


الري : انحسار معدلات الأمطار وانخفاض المناسيب بدءًا من 6 أكتوبر
الري : انحسار معدلات الأمطار وانخفاض المناسيب بدءًا من 6 أكتوبر
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