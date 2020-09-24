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أخبار العالم

لمدة 60 يوما.. واشنطن تستثني العراق من العقوبات على إيران لتسديد مستحقات كهرباء

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:32 م
ترامب
ترامب
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قسم الخارجي
أعلن مسؤول بالخارجية الأمريكية عن أن الولايات المتحدة قد منحت العراق استثناء مدته 60 يوما للسماح له بتسديد مقابل واردات كهرباء من إيران.

ويعتقد أنه من الممكن للحكومة العراقية في غضون 60 يوما اتخاذ "إجراءات فعالة" لتقليص اعتمادها على الطاقة الإيرانية.

وكان الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، قد أعلن في يونيو الماضي عن تأسيس شركة في العراق لتسوية ديون لإيران بقيمة 5 مليارات دولار، لكن ليس الدفع نقدا، بسبب العقوبات، بل مقابل شراء العراق مواد وسلعا أساسية.

وأعلن الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، عن تأسيس شركة في العراق لتسوية ديون لإيران...إيران تسوي الديون مع العراق.

وأوضح حسيني في مقابلة مع موقع "فرارو" الإيراني، الجمعة، أن هذا المبلغ هو طلب إيران لدى بنك TBI العراقي، مضيفا أنه وفقًا للاتفاق بين البلدين، فإن إيران ستزود الشركة بقائمة السلع والمواد التي تحتاجها ليتم شراؤها وإرسالها إلى إيران، وفقا لما نقله عنه مواقع عراقية.
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