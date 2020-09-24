برلماني: توجيهات القيادة السياسية ساهمت في تعظيم أموال الوقف

قال النائب محمد حلمي ،عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ،إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، المستمرة بالحفاظ علي مال الوقف والتعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة، ساهم في تعظيم عوائد الوقف بصورة فاقة التوقعات.





واكد النائب ، في تصريحات صحفية أن الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف استطاع تحقيق نقلة نوعية خلال العام المالي 2019/ 2020 بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف.





وأضاف ان التزام قيادات الهيئة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقًا للقيمة التجارية الواقعية بيعًا أو شراءً أو تأجيرًا انعكس بصورة إيجابية علي أرباح الهيئة.



