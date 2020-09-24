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برلمان

برلماني: توجيهات القيادة السياسية ساهمت في تعظيم أموال الوقف

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
قال النائب محمد حلمي ،عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ،إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، المستمرة بالحفاظ علي مال الوقف والتعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة، ساهم في تعظيم عوائد الوقف بصورة فاقة التوقعات.

واكد النائب ، في تصريحات صحفية أن الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف استطاع تحقيق نقلة نوعية خلال العام المالي 2019/ 2020 بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف.

وأضاف ان التزام قيادات الهيئة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقًا للقيمة التجارية الواقعية بيعًا أو شراءً أو تأجيرًا انعكس بصورة إيجابية علي أرباح الهيئة.

واشاد حلمي ، بجهود قيادات هيئة الأوقاف برئاسة المهندس سيد محروس والمهندس علاء عبدالعزيز مدير عام الهيئة ،مؤكدًا انه يعملون ليلًا  ونهارًا للحفاظ علي أموال الوقف وتعظيم العائد السنوي منها.
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