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أخبار البلد

السيسي يوجه بسداد 20 مليار جنيه متأخرات ومستحقات متراكمة لصالح المصدرين

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ونائب وزير المالية.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٠، وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة في اطار التعامل مع تداعيات فيروس كورونا. 


ووجه الرئيس  بالاستمرار في متابعة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا لضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

كما وجه بالسداد النقدي للمتأخرات والمستحقات المتراكمة لصالح المصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، والبالغة حوالي ٢٠ مليار جنيه، وذلك ترسيخًا لجهود الدولة في مساندة وتوفير سيولة إضافية لقطاعي الصناعة والتصدير.
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