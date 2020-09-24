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أخبار العالم

بايدن يدين العنف في ولاية كنتكي ويدعم المتظاهرين الغاضبين ضد الحاكم تايلور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:57 م
بايدن
بايدن
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على صالح
اندلعت المسيرات ضد وحشية الشرطة والعنصرية في جميع أنحاء ولاية كنتاكي وخارجها بعد أن قضت هيئة المحلفين الكبرى في الولاية أن اثنين من رجال الشرطة الثلاثة قد تم تبريرهم في إطلاق أسلحتهم "لحماية أنفسهم" خلال غارة خاطئة "بدون طرق" على منزل بريونا تايلور.

وأصدر المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية جو بايدن بيانًا يتساءل فيه عما إذا كانت معايير العدالة موجودة في الولايات المتحدة بعد أن رفضت هيئة محلفين كبرى توجيه الاتهام إلى اثنين من الضباط الثلاثة المتورطين في إطلاق النار القاتل على الأمريكية السوداء بريونا تايلور في مارس.

وقال نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي الحالي للرئاسة في بيان صدر الليلة الماضية: "في أعقاب وفاتها المأساوية ، نحزن مع والدتها وعائلتها ومجتمعها ونسأل أنفسنا ما إذا كان يمكن تطبيق العدالة على قدم المساواة في أمريكا".

وفي حديثه إلى قرار القاضي بعدم توجيه الاتهام ، قال إنه يعلم أنه بالنسبة لكثير من الناس ، فإن الحكم "لا يستجيب لتلك المكالمة".

وتابع قائلًا: "لا يزال التحقيق الفيدرالي مستمرًا ، لكننا لسنا بحاجة إلى انتظار الحكم النهائي لهذا التحقيق لبذل المزيد لتحقيق العدالة لبريونا" ، داعيًا إلى معالجة "استخدام القوة المفرطة ، وحظر الاختناق ، وإصلاح أوامر-نوك ".

واختتم بايدن بيانه، قائلا: إن "العنف غير مقبول أبدا". في وقت سابق من اليوم ، قال للصحفيين إن العنف بين المتظاهرين غير مقبول أيضًا: "من غير المناسب تمامًا" أن تتحول الاحتجاجات إلى أعمال شغب لأن هذا من شأنه أن يلوث ذاكرة تايلور ، كما أشار بايدن.

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