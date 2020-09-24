في قضية الآلات المخالفة.. التأديبية العليا تبرئ مدير تعليم بورسعيد وتجازي 4 مسئولين

قضت المحكمة التأديبية العليا ببراءة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد وآخرين من مساعديها.. ومجازاة 4 مسئولين آخرين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في عمليات شراء آلات ومعدات غير مطابقة للمواصفات للتعليم الفني.









تضمن الحكم براءة فاتن محمد صالح، مدير مديرية التربية والتعليم ببور سعيد و السيد رمضان محمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية ومهدي محمد شلبي، بوصفه رئيس الوحدة الحسابية بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وعدم صحة ما نسبته اليهم النيابة الإدارية.









وقضت المحكمة بإيقاف إ. س. بوصفه مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد لمدة شهرين عن العمل، لقيامه بكافة إجراءات الطرح لجميع أعمال التوريدات الخاصة بالباب السادس من الموازنة الاستثمارية للمديرية بالرغم من عدم اختصاصه الوظيفى مما أدى إلى قيامه بوضع تشكيل لجنة وضع الشروط والمواصفات الفنية غير متخصصة ودون خبرة كافية وهو ما أدى إلى الطرح على مواصفات فنية غير دقيقة.









وقام بعرض مذكرات على محافظ بورسعيد منسوب صدورها لإدارة المخازن والمشتريات بالمديرية المذكورة على خلاف الحقيقة والواقع للإيهام بصحة الإجراءات بالإضافة إلى قيامه بطرح شراء احتياجات مديرية التربية والتعليم بورسعيد فى عملية توريد آلات ومعدات التعليم فى الموازنة الاستثمارية بالاتفاق المباشر دون مبرر.









وتقاعس عن العرض على السلطة المختصة بشأن تشكيل لجنة فحص رسمية وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات مما أدى إلى استلام آلات ومعدات التعليم الفنى الموردة بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية والمتعاقد عليها وتشكيل لجان فحص واستلام وهمية وأخرى غير مختصة الأمر الذى أدى إلى توريد تجهيزات وحدات تعليم فنى مخالفة للمواصفات الفنية المطلوبة ولا تعمل وأخرى لم يتم تركيبها وأخرى مجهولة.





ولم يتخذ إجراءات توريد الأصناف الخاصة بآلات ومعدات التعليم الفنى بأمر توريد واحد حيث قام بتضمين محضر لجنة البت فى العرض الوارد لشراء آلات ومعدات التعليم الفنى للمديرية أسماء أعضاء ثبت عدم حضورهم للجنة بالرغم من التوقيع أمام أسمائهم مما يؤكد صورية الإجراءات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.





ووقع بخط يده قرين اسم محمد أحمد طه وانتصار السيد الفطايرى بمحضر لجنة البت المنوه عنه للإيحاء بحضورهم واشتراكهم فى اللجنة بالمخالفة للحقيقة والواقع .. ووقع أيضًا قرين اسم كل من عبده اسماعيل دعيه وأحمد صبحى عوض ومحمود السحراوى وعماد سعد جاد بمحضر فحص آلات ومعدات التعليم الفنى بتاريخ بدون للإيحاء بحضورهم للجنة وصحة الإجراءات بالمخالفة للقانون.





ووافق المتهم على احتساب مدة الضمان للأصناف الموردة لبند آلات ومعدات التعليم الفنى عيوب الصناعة من تاريخ الاستلام بالمخالفة لقرارى وزير التربية والتعليم واعتمد محاضر الفحص غير الرسمية لمعدات وآلات التعليم الفنى بالرغم من علمه بعدم قانونيتها وبالرغم من عدم اكتمال كافة بياناتها .. كما تعاقد لشراء بعض التجهيزات لبند آلات ومعدات التعليم الفنى لمدرسة أحمد زويل بمبلغ جاوز 100 الف جنيه دون الحاجة إليها وقام بإجراءات صورية فى بعض أعمال التوريدات المنفذة بمعرفته للإيحاء بصحة الإجراءات عن أعمال بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 244 الف جنيه.









كما قضت المحكمة بخصم أجر 10 أيام من راتب س. م. ، مراجعة بإدارة الحسابات لموافقتها على الصرف بشأن شراء آلات ومعدات تعليم فنى وإحالتها للإعتماد رغم خلو مستندات الصرف من محضر فحص رسمى والاستناد على محضر فحص غير رسمى وغير مكتمل البيانات وبالرغم من قيام إدارة التخطيط غير المختصة بإتخاذ إجراءات الطرح المنوه عنه بالمخالفة للقانون.









كما قضت المحكمة بتغريم ح. م. أمين المخزن الدائم بما يعادل أجره الوظيفي في الشهر عند انتهاء خدمته، حيث أضاف آلات ومعدات التعليم الفنى الموردة بإذن الإضافة رقم 957528 وبإذن الإضافة رقم 611623 دون إثبات بيانات الأصناف المضافة بشكل كامل ودقيق ودون وجود لفواتير الشراء بناء على محضر فحص غير مكتمل البيانات ،، ولم يقم بإضافة إذن الإضافة رقم 611623 فى المواعيد المقررة فور ورود إضافة وقبل تسليمها لمدرسة الزهور الصناعية بنات ودون إثبات بيانات الأصناف تفصيلًا بسجل الإضافة ودون وجود المستندات اللازمة للإضافة.





وكذلك تغريم ا. ح. مدير إدارة المخازن والمشتريات بما يعادل أجره الوظيفي في الشهر عند انتهاء خدمته لإهماله إشرافيًا على أعمال السادس مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة اليه.