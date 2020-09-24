السوبر الأوروبي.. صحفي بـ سكاي سبورتس يتحدث لـ "صدى البلد" عن مواجهة بايرن ميونخ وإشبيلية.. فيديو





ويخوض بايرن ميونخ المباراة بصفته حامل النسخة الأخيرة، من لقب دوري أبطال أوروبا، بينما إشبيلية باعتباره حامل لقب الدوري الأوروبي.





وقال محمد كناني في تصريحات لـ "صدى البلد": بايرن ميونخ متوهج محليا أوروبا خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح الفريق مرعبا هجوميا وثابتا دفاعيا مثلما رأينا في دوري أبطال أوروبا"".





وتابع: "منذ تولي هانز فليك قيادة الفريق خلفا لـ نيكو كوفاتش، أصبح الفريق أفضل بكثير من حيث الانسجام، وشاهدنا عودة كل من مانويل نوير، وتوماس مولر وبواتينج إلى مستواهم المعهود، مع تركيز دايفيس على خط الدفاع".





وواصل: "يكفى أن بايرن ميونخ لم يهُزم في آخر 31 مباراة، وصاحب الرقم القياسي كأول فريق يحقق الثلاثية التاريخية في مناسبتين مختلفتين".





واستطرد: "أهداف فريق بايرن ميونخ واضحة، وهي السيطرة أوروبيا بجانب النجاح المحلي".





وعن فريق إشبيلية قال: "الفريق الأندلسي بقيادة جولين لوبيتيجي يقدم مستويات كبيرة مؤخرا، وهذا ما ظهر في الدوري الأوروبي، حيث تفوق على مانشستر يونايتد وإنتر ميلان".





وأوضح: "من أهم مميزات إشبيلية على الدفاع الصلب والسيطرة على الكرة وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم".

تحدث التونسي محمد أمين كنامي الصحفي بشبكة سكاي سبورتس الألمانية، اليوم، الخميس، عن مواجهة بايرن ميونخ وإشبيلية، على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.