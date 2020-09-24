AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إسكان النواب: مد فترة التصالح يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:47 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
فريدة محمد
أشاد المهندس علاء والى عضو  مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن مد فترة طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل وذلك نتيجة لتزايد طلبات الإقبال على التصالح من قبل المواطنين.

وأكد النائب في بيان له أن هذا القرار لصالح المواطنين ويؤكد مدى حرص الدولة على مصلحة المواطن وأنها لا  ترغب في هدم عقارات مأهولة بالسكان وتسعى لتوفيق أوضاع الجميع بسهولة ويسر.

وقال النائب علاء والى إنه فى إطار اهتمام الدولة وجهودها لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء مع المواطنين ، كلف " والى " فريق عمل من مكتبه للتعاون مع المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.


ووجه " والى " فريق عمل مكتبه ومندوبي المكتب الاستشاري للتعاون مع أهالى المنطقة في التصالح في البناء والتسهيل عليهم ومساعدتهم في  انهاء كافة المستندات والإجراءات الخاصة بالتصالح حتى يتم سداد جدية التصالح ،  وذلك في إطار حزمة التسهيلات التي قدمتها القيادة السياسية للمواطنين حتى يتمكنوا من إنهاء مخالفاتهم بالتصالح .


دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بسرعة تقديم أوراق التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين.

 

وأعلن "مدبولى"، عن مد فترة التصالح شهرا آخر لتكون فى 30 أكتوبر، موضحا: "لو لقينا رغبة من المواطنين هننظر فى إمكانية مده مرة أخرى".

 

وأكد أنه كلما تقدم المواطنون بتقديم الأوراق المطلوبة الخاصة بالتصالح، كلما قامت الحكومة بالتقنين السريع للوضع وعدم وجود ضغط على المواطنين.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن ملف طلبات التصالح أعطى  انطباعا جيدا لتفهم المواطن بهذا الشأن لذلك، والذى يخدمه أيضا فى المقام الأول.


وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم، أنه تقدم حتى الآن مليون و400 ألف مواطن لطلبات التصالح، لافتا إلى أنه يتابع يوميا حجم الإقبال من المواطنين على طلبات التصالح.


وأشار إلى فتح منافذ جديدة للقى طلبات التصالح لتلقى أكبر قدر من الطلبات لرغبة المواطن وانتهاز الفرصة لتقنين أوضاعهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: ارتياح بين المواطنين بسبب مد فترة التصالح.. صور

محافظ القليوبية يتفقد لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. صور

تسهيلات الحكومة لتقنين الأوضاع الخاطئة والتصالح فى مخالفات البناء.. تيسير الأوراق وتقليل التقييم الأبرز.. والتنمية المحلية: إجراء حاسم مع أي تعنت يؤدى لتعطيل عملية التصالح

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: إقبال كثيف من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بعد القرارات الجديدة

50 جنيها فقط.. مدبولي يفجر مفاجأة لمخالفات الريف المصري

رئيس الوزراء: أجهزة الدولة ستتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف

ترشيحاتنا

أبرزها البناء الرأسي.. رئيس الوزراء: وضع اشتراطات عامة للقرى المصرية في البناء

جنازة عسكرية لشهيد الواجب رئيس مباحث طرة بمسقط رأسه بالمنوفية

المصل واللقاح: هذه الفئات يجب تطعيمها هذا العام من الأنفلونزا

وزارة النقل تنفي إغلاق محطات المترو داخل القاهرة

الترجي ينسحب رسميًا من صفقة يوسف البلايلي

الحكومة تنفي إغلاق مترو الأنفاق الجمعة والسبت وتعلن عن مواعيد التشغيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب يصيب مالكه بجروح قاتلة أثناء تعرضه لـ نوبة صرع.. تفاصيل

من ورق الذرة.. فنانة تبدع في تصميم العرائس.. فيديو

تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمه غدا.. صور