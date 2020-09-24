إسكان النواب: مد فترة التصالح يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين

أشاد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن مد فترة طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل وذلك نتيجة لتزايد طلبات الإقبال على التصالح من قبل المواطنين.





وأكد النائب في بيان له أن هذا القرار لصالح المواطنين ويؤكد مدى حرص الدولة على مصلحة المواطن وأنها لا ترغب في هدم عقارات مأهولة بالسكان وتسعى لتوفيق أوضاع الجميع بسهولة ويسر.





وقال النائب علاء والى إنه فى إطار اهتمام الدولة وجهودها لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء مع المواطنين ، كلف " والى " فريق عمل من مكتبه للتعاون مع المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.









ووجه " والى " فريق عمل مكتبه ومندوبي المكتب الاستشاري للتعاون مع أهالى المنطقة في التصالح في البناء والتسهيل عليهم ومساعدتهم في انهاء كافة المستندات والإجراءات الخاصة بالتصالح حتى يتم سداد جدية التصالح ، وذلك في إطار حزمة التسهيلات التي قدمتها القيادة السياسية للمواطنين حتى يتمكنوا من إنهاء مخالفاتهم بالتصالح .









دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بسرعة تقديم أوراق التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين. وأعلن "مدبولى"، عن مد فترة التصالح شهرا آخر لتكون فى 30 أكتوبر، موضحا: "لو لقينا رغبة من المواطنين هننظر فى إمكانية مده مرة أخرى". وأكد أنه كلما تقدم المواطنون بتقديم الأوراق المطلوبة الخاصة بالتصالح، كلما قامت الحكومة بالتقنين السريع للوضع وعدم وجود ضغط على المواطنين.









وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن ملف طلبات التصالح أعطى انطباعا جيدا لتفهم المواطن بهذا الشأن لذلك، والذى يخدمه أيضا فى المقام الأول.









وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم، أنه تقدم حتى الآن مليون و400 ألف مواطن لطلبات التصالح، لافتا إلى أنه يتابع يوميا حجم الإقبال من المواطنين على طلبات التصالح.











وأشار إلى فتح منافذ جديدة للقى طلبات التصالح لتلقى أكبر قدر من الطلبات لرغبة المواطن وانتهاز الفرصة لتقنين أوضاعهم.



