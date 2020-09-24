إسكان النواب: مد فترة التصالح يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين

أشاد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن مد فترة طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل وذلك نتيجة لتزايد طلبات الإقبال على التصالح من قبل المواطنين.
وأكد النائب في بيان له أن هذا القرار لصالح المواطنين ويؤكد مدى حرص الدولة على مصلحة المواطن وأنها لا ترغب في هدم عقارات مأهولة بالسكان وتسعى لتوفيق أوضاع الجميع بسهولة ويسر.
وقال النائب علاء والى إنه فى إطار اهتمام الدولة وجهودها لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء مع المواطنين ، كلف " والى " فريق عمل من مكتبه للتعاون مع المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
ووجه " والى " فريق عمل مكتبه ومندوبي المكتب الاستشاري للتعاون مع أهالى المنطقة في التصالح في البناء والتسهيل عليهم ومساعدتهم في انهاء كافة المستندات والإجراءات الخاصة بالتصالح حتى يتم سداد جدية التصالح ، وذلك في إطار حزمة التسهيلات التي قدمتها القيادة السياسية للمواطنين حتى يتمكنوا من إنهاء مخالفاتهم بالتصالح .