محافظ قنا: الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمدينة نقادة الأسبوع المقبل

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، سوف يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمدينة نقادة بالكامل مع نهاية الأسبوع المقبل، والذى تبلغ طاقته الاستيعابية ١٦ ألف م٣/يوم بتكلفة ١٥٢ مليون جنيه ويخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها بمعدل ١٨٤ ألف نسمة.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمشروع ات مياه الشرب والصرف الصحى بمدن ونقادة وقفط وقوص والتى يتم تمويلها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لتلك المشروعات.





وأشار الداودى، خلال تفقد محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحرى، إلى أنه تم الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وربط الشبكات و سوف يتم عمل تجارب التشغيل للمحطة نهاية الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها تعمل بطاقة ٣٠ لتر/ ثانية بتكلفة مالية بلغت ٣٨ مليون جنيه و سوف تخدم المحطة أكثر من ٣٠ ألف مواطن من أهالى القرية.







واختتم محافظ قنا، جولته بتفقد محطة المعالجة ومحطة الرفع بمشروع الصرف الصحى لمدينة قفط، و التى تصل الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع إلى ١٥ ألف م٣/يوم بتكلفة ١٦٧ مليون جنيه، وتخدم مدينة قفط والقرى التابعة لها ويستفيد منه ١٢٠ ألف مواطن، مؤكدًا أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل و تم عمل تشغيل تجريبى للمشروع خلال الأسبوع الماضى تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأوضح محافظ قنا، أن إجمالى الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بلغ ٦.٤ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ ٥٨ محطة مياه شرب كما يجرى استكمال تنفيذ ٣٧ محطة وشبكات مياه، مضيفا بأنه تم تنفيذ ٥ مشروعات فى قطاع الصرف الصحي، كما يجرى استكمال تنفيذ ٢٦ مشروعا آخر.





وأكد محافظ قنا، أن مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية و إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التي تعطي لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها.





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