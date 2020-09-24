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أخبار العالم

النطق بالحكم على ناصر الخليفي بتهمة خيانة الأمانة 30 أكتوبر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:47 م
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
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شريف سيد
قررت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، اليوم الخميس، تحديد الـ 30 من أكتوبر المقبل، موعدا للنطق بالحكم ضد رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جيروم فالكه في قضية الفساد. 

واستأنفت المحكمة السويسرية، اليوم الخميس، النظر في صفقة فساد القطري ناصر الخليفي رئيس قنوات "بي إن سبورت"، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ووجهت النيابة العامة في سويسرا إلى الخليفي تهمة التحريض على خيانة الأمانة، ووجهت للفرنسي جيروم فالك، تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا.

ووفقا لـ "العربية"، أسس الخليفي شركة وهمية تكفلت بشراء فيلا لـ "فالك"، وتقدم فريق الدفاع عن رئيس قنوات "بي إن سبورت"، اليوم الخميس، بصورة عن عقد شراء الفيلا.

وبدوره، أكد الادعاء السويسري أن النسخة الأصلية للعقد بين الخليفي وفالك موجودة لدى وزارة العدل القطرية، مشيرا إلى أن الخليفي قام بشراء الفيلا لـ "فالك" عن طريق صديقه "عبدالقادر بصديق.


وحاول الدفاع عن القطري الخليفي وفالك، اليوم، إيجاد ثغرات أثناء مرافعاتهم.


وفي وقت سابق من اليوم،  قال دفاع الخليفي إنه ضحية مغالطة قانونية على مدى 3 سنوات، مشيرا إلى أنه لا وجود لأي إجراء ملزم لتنظيم عطاءات حقوق البث. ويترافع عن الخليفي اليوم، الخميس، بالمحكمة السويسرية 3 محامين.

كانت المحكمة السويسرية حددت، نهاية الأسبوع موعدا للنطق بالحكم بحق الخليفي.

وأكد الادعاء السويسري، أمس الأربعاء، أن القطري ناصر الخليفي كذب بشأن تقديم رشى لأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسي جيروم فالك.


واستمعت الجنائية السويسرية، خلال الجلسة لفريق الدفاع عن الخليفي وفالك.

وطالبت النيابة العامة السويسرية ، الثلاثاء بحبس الخليفي 28 شهرا لاتهامه في قضايا فساد ورشوة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على حقوق البث لنهائيات مونديالي 2026 و 2030.
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